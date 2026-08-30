Συμφωνία της Μέκκας: Στην Τουρκία αύριο οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν
ΚΟΣΜΟΣ
Συμφωνία της Μέκκας Μέκκα Τουρκία Σαουδική Αραβία Πακιστάν

Συμφωνία της Μέκκας: Στην Τουρκία αύριο οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν

Η εναρκτήρια συνεδρίαση της επιτροπής Άμυνας θα φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη – Η αμυντική συμφωνία είχε υπογραφεί στις 8 Αυγούστου από τους Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και Σεχμπάζ Σαρίφ

Συμφωνία της Μέκκας: Στην Τουρκία αύριο οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν
Το επόμενο βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας τους κάνουν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, με τους υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών των τριών χωρών να συναντώνται τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη.

Η αυριανή αναμένεται ότι θα είναι η πρώτη υπουργική συνάντηση μετά την υπογραφή της αμυντικής Συμφωνίας της Μέκκας, που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Νέα επιτροπή για τη στρατηγική συνεργασία


Στη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης αναμένεται να συγκροτηθεί η «Επιτροπή Στρατηγικής Πολιτικής και Άμυνας». Σε αυτή θα συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών.

Στόχος της συνάντησης είναι να υπάρξει κοινός στρατηγικός προσανατολισμός στη συνεργασία που προβλέπει η συμφωνία και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

Από την τουρκική πλευρά στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου. Το Πακιστάν θα εκπροσωπηθεί από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικών Ισάκ Νταρ, τον υπουργό Άμυνας Μουχαμάντ Ασίφ και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ. Η σαουδαραβική πλευρά θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ, τον υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εκτός από τη διεθνή ασφάλεια, οι συμμετέχοντες προτίθενται να συζητήσουν για την ενίσχυση των αμυντικών τους δυνατοτήτων, τη διαλειτουργικότητα των ενόπλων δυνάμεών τους και τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία, σύμφωνα με την Άγκυρα.

Η Τουρκία υπενθυμίζει ακόμη ότι «επίθεση που διαπράττεται εναντίον οποιουδήποτε από τα κράτη μέρη της Συμφωνίας θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων των μερών».

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