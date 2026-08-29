Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Η στιγμή που οι ΗΠΑ ανατινάζουν «ναρκοσκάφος» στον Ειρηνικό, για πρώτη φορά άφησαν ζωντανούς τους επιβαίνοντες
Το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και το χρησιμοποιούσε η συμμορία Λος Τσονέρος, από τις ισχυρότερες στον Ισημερινό - Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του είδους από τον Σεπτέμβριο του 2025 που προηγήθηκε εκκένωση
Το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») ανέφερε ότι το σκάφος βρισκόταν σε διεθνή ύδατα και το χρησιμοποιούσε η συμμορία Λος Τσονέρος, από τις ισχυρότερες στον Ισημερινό. Οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το πλεούμενο παραδόθηκαν στις αρχές του Ισημερινού, διευκρίνισε η πηγή αυτή μέσω X.
Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε σε συντονισμό με την κυβέρνηση του Ισημερινό, πάντα σύμφωνα με τη SOUTHCOM.
On Aug. 28, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/ZEj735JRmP— U.S. Southern Command (@Southcom) August 29, 2026
Βίντεο διάρκειας 20 δευτερολέπτων που παρατίθεται εικονίζει μεγάλη έκρηξη η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το πλεούμενο. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή περίπτωση στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του είδους από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν άρχισαν, που ο αμερικανικός στρατός δεν βομβάρδισε το σκάφος και δεν σκότωσε τους επιβαίνοντες.
Η επιχείρηση αναχαίτισης και καταστροφής του σκάφους «κόβει κρίσιμης σημασίας κόμβο ανεφοδιασμού των διακινητών ναρκωτικών», πάντα κατά τον αμερικανικό στρατό.
Από τον Σεπτέμβριο του 2025, σε αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων στην Καραϊβική θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά έχουν σκοτωθεί συνολικά πάνω από διακόσιοι άνθρωποι --«ναρκοτρομοκράτες», στην ορολογία της SOUTHCOM. Η εκστρατεία σκοπό έχει, κατά την Ουάσιγκτον, να σταματήσει η διακίνηση ουσιών προς την αγορά των ΗΠΑ διά θαλάσσης.
"Today's interdiction and sinking of a floating refueling station used for at-sea drug trafficking operations dealt a direct blow to the logistics network fueling narco-terrorists and cartels in the Western Hemisphere.— U.S. Southern Command (@Southcom) August 29, 2026
By severing this critical maritime node, our Joint Force —… pic.twitter.com/lg7aesU5vH
Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, καθώς και ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ, τονίζουν πως οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και καταγγέλλουν πως διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις.
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