Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: «Ανοιχτή υπόθεση, ήπια η αντίδραση των Ιρανών, δεν θέλουν να τους ξαναχτυπήσουμε»

Η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως το παιχνίδι στα Στενά του Ορμούζ έχει αλλάξει - Η CENTCOM μίλησε χθες για την αποναρκοθέτηση της περιοχής - Ωστόσο, ειδικοί της πετρελαϊκής αγοράς αμφισβητούν τα νούμερα που δίνουν οι ΗΠΑ για τις διελεύσεις