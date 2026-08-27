Τραμπ: Η Ουάσιγκτον δεν συνομιλεί με την Τεχεράνη, επικεντρώνεται στον οικονομικό πόλεμο με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Eπίθεση στο Ιράν

Τραμπ: Η Ουάσιγκτον δεν συνομιλεί με την Τεχεράνη, επικεντρώνεται στον οικονομικό πόλεμο με το Ιράν

«Δεν θέλουμε να τους μιλήσουμε. Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Τραμπ: Η Ουάσιγκτον δεν συνομιλεί με την Τεχεράνη, επικεντρώνεται στον οικονομικό πόλεμο με το Ιράν
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ δεν συνομιλούν με το Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον έχει επικεντρωθεί στο να τιμωρήσει την Τεχεράνη οικονομικά, έχοντας δεσμευθεί να επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που έχουν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Δεν θέλουμε να τους μιλήσουμε. Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε πως η αμερικανική οικονομική εκστρατεία θα συνεχιστεί εωσότου το Ιράν αποφασίσει να διαπραγματευτεί ουσιαστικά.

«Τώρα, έχουμε την Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας για να καταστρέψουμε την οικονομία τους» σημείωσε η Λέβιτ σε δηλώσεις της στην εκπομπή "Fox & Friends". «Καμία διαπραγμάτευση δεν λαμβάνει χώρα αυτήν τη στιγμή και αυτό θα συνεχιστεί εωσότου ο πρόεδρος νιώσει πως ενδεχομένως έρχονται στο τραπέζι με ουσιαστικό τρόπο… Εκείνος, φυσικά, συνεχίζει να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι».

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε τη Δευτέρα χώρες να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς τους με το Ιράν ειδάλλως θα βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις.

Ερωτηθείς σήμερα εάν θα τιμωρήσει τη Ρωσία που συνεχίζει να έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε:

«Εξαρτάται. Μέχρι στιγμής, πιστεύω πως η Ρωσία συμπεριφέρθηκε πολύ καλά, αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ και πρέπει να καταλάβετε: για ό,τι κάνουν, εμείς κάνουμε επίσης. Ξέρετε, κάποιος έλεγε για την Κίνα. Τι γίνεται με την Κίνα; Ακούμε πως κατασκοπεύουν. Τους κατασκοπεύουμε επίσης».

Κατόπιν, σε ερώτηση εάν θα επέβαλε κυρώσεις σε κινεζικές τράπεζες διότι έχουν οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Ποιος είπε ότι δεν το κάνω; Δεν το ξέρετε εάν το κάνω… Δεν χρειάζεται να ανακοινώνω τα πάντα, έτσι δεν είναι;».

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