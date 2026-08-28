Ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να αναβιώσει το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ: Προτιμά να πιέσει οικονομικά το Ιράν για να το κάνει να υποχωρήσει

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτιμά, σύμφωνα με τους Times of Israel, πως οι κυρώσεις θα υποχρεώσουν την Τεχεράνη να κάνει πίσω - Την ίδια ώρα, Κατά και Ιράν συζητούν για τα Στενά του Ορμούζ