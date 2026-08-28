Το Ιράν ετοιμάζει όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ: «Πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος»
Το Ιράν ετοιμάζει όρους για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ: «Πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος»
Η Τεχεράνη συμφώνησε με το Ομάν για διάδρομο ναυσιπλοΐας – Ο Τραμπ αποκλείει προς το παρόν συνομιλίες και εντείνει την οικονομική πίεση
Ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, δήλωσε ότι η Τεχεράνη προετοιμάζει κατάλογο με τους όρους που θέτει για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από σχετικό αίτημα μεσολαβητών. Μεταξύ των βασικών προϋποθέσεων βρίσκεται, όπως είπε, ο τερματισμός του πολέμου στην περιοχή, ενώ αποκάλυψε ότι Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει σε διάδρομο για τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών.
Ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι η ιρανική πλευρά καταρτίζει τον σχετικό κατάλογο.
Όπως τόνισε, μεταξύ των όρων περιλαμβάνεται ο τερματισμός του πολέμου στην περιοχή.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν για τη δημιουργία διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών, τμήματα του οποίου θα βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται από έναν καθορισμένο κεντρικό δίαυλο, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.
Ο Ρεζαΐ έκανε τις δηλώσεις μέσω διερμηνέα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar και η οποία μεταδόθηκε σήμερα.
Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι είναι ενήμερη για βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση και στο οποίο συζητείτο πιθανή συνωμοσία για τη δολοφονία του Μπάρον Τραμπ.
«Δεν θέλουμε να τους μιλήσουμε. Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.
Νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είχε δηλώσει ότι η αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποφασίσει να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.
«Τώρα, έχουμε την Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας για να καταστρέψουμε την οικονομία τους», είπε η Λέβιτ στην εκπομπή «Fox & Friends».
«Καμία διαπραγμάτευση δεν λαμβάνει χώρα αυτήν τη στιγμή και αυτό θα συνεχιστεί εωσότου ο πρόεδρος νιώσει πως ενδεχομένως έρχονται στο τραπέζι με ουσιαστικό τρόπο… Εκείνος, φυσικά, συνεχίζει να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι», πρόσθεσε.
Ερωτηθείς σήμερα εάν προτίθεται να τιμωρήσει τη Ρωσία επειδή εξακολουθεί να έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει κατηγορηματική απάντηση.
«Εξαρτάται. Μέχρι στιγμής, πιστεύω πως η Ρωσία συμπεριφέρθηκε πολύ καλά, αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ και πρέπει να καταλάβετε: για ό,τι κάνουν, εμείς κάνουμε επίσης. Ξέρετε, κάποιος έλεγε για την Κίνα. Τι γίνεται με την Κίνα; Ακούμε πως κατασκοπεύουν. Τους κατασκοπεύουμε επίσης», δήλωσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε στη συνέχεια εάν θα επιβάλει κυρώσεις σε κινεζικές τράπεζες λόγω των οικονομικών συναλλαγών τους με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν ήδη ληφθεί σχετικά μέτρα χωρίς δημόσια ανακοίνωση.
«Ποιος είπε ότι δεν το κάνω; Δεν το ξέρετε εάν το κάνω… Δεν χρειάζεται να ανακοινώνω τα πάντα, έτσι δεν είναι;», απάντησε.
Ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι οι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσαν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και ότι η ιρανική πλευρά καταρτίζει τον σχετικό κατάλογο.
Όπως τόνισε, μεταξύ των όρων περιλαμβάνεται ο τερματισμός του πολέμου στην περιοχή.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει με το Ομάν για τη δημιουργία διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών, τμήματα του οποίου θα βρίσκονται σε ύδατα του Ομάν και του Ιράν.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται από έναν καθορισμένο κεντρικό δίαυλο, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρούν τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.
Ο Ρεζαΐ έκανε τις δηλώσεις μέσω διερμηνέα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar και η οποία μεταδόθηκε σήμερα.
Ρεζαΐ: «Ψέμα» το σχέδιο δολοφονίας του Μπάρον ΤραμπΟ ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν αναφέρθηκε και στις πληροφορίες περί πιθανού σχεδίου δολοφονίας του Μπάρον Τραμπ, του νεότερου γιου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «ψέμα».
Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε δηλώσει την Τρίτη ότι είναι ενήμερη για βίντεο που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση και στο οποίο συζητείτο πιθανή συνωμοσία για τη δολοφονία του Μπάρον Τραμπ.
Τραμπ: «Δεν θέλουμε να τους μιλήσουμε»Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρίσκονται σε συνομιλίες με το Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται στην άσκηση οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη και έχει δεσμευθεί να επιβάλει κυρώσεις σε χώρες που διατηρούν οικονομικές συναλλαγές με την Ισλαμική Δημοκρατία.
«Δεν θέλουμε να τους μιλήσουμε. Δεν επιδιώκουμε να συναντηθούμε ή οτιδήποτε», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.
Νωρίτερα σήμερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, είχε δηλώσει ότι η αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης θα συνεχιστεί έως ότου το Ιράν αποφασίσει να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.
«Τώρα, έχουμε την Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας για να καταστρέψουμε την οικονομία τους», είπε η Λέβιτ στην εκπομπή «Fox & Friends».
«Καμία διαπραγμάτευση δεν λαμβάνει χώρα αυτήν τη στιγμή και αυτό θα συνεχιστεί εωσότου ο πρόεδρος νιώσει πως ενδεχομένως έρχονται στο τραπέζι με ουσιαστικό τρόπο… Εκείνος, φυσικά, συνεχίζει να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι», πρόσθεσε.
Η προειδοποίηση Μπέσεντ και το ερώτημα για τη ΡωσίαΟ υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, είχε προειδοποιήσει τη Δευτέρα τις χώρες που διατηρούν οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν να τους διακόψουν, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις.
Ερωτηθείς σήμερα εάν προτίθεται να τιμωρήσει τη Ρωσία επειδή εξακολουθεί να έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει κατηγορηματική απάντηση.
«Εξαρτάται. Μέχρι στιγμής, πιστεύω πως η Ρωσία συμπεριφέρθηκε πολύ καλά, αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ και πρέπει να καταλάβετε: για ό,τι κάνουν, εμείς κάνουμε επίσης. Ξέρετε, κάποιος έλεγε για την Κίνα. Τι γίνεται με την Κίνα; Ακούμε πως κατασκοπεύουν. Τους κατασκοπεύουμε επίσης», δήλωσε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε στη συνέχεια εάν θα επιβάλει κυρώσεις σε κινεζικές τράπεζες λόγω των οικονομικών συναλλαγών τους με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν ήδη ληφθεί σχετικά μέτρα χωρίς δημόσια ανακοίνωση.
«Ποιος είπε ότι δεν το κάνω; Δεν το ξέρετε εάν το κάνω… Δεν χρειάζεται να ανακοινώνω τα πάντα, έτσι δεν είναι;», απάντησε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα