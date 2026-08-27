Καμία ένδειξη για προετοιμασίες ρωσικής επίθεσης εναντίον του ΝΑΤΟ, λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος
ΚΟΣΜΟΣ
NATO Ρωσία Ρωσική επίθεση

Καμία ένδειξη για προετοιμασίες ρωσικής επίθεσης εναντίον του ΝΑΤΟ, λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος

Απαντά σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία μετέδωσαν πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ

Καμία ένδειξη για προετοιμασίες ρωσικής επίθεσης εναντίον του ΝΑΤΟ, λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος
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Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος.

«Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανέναν κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών», δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Wall Street Journal και το CBS μετέδωσαν ότι ο Τζον Ράτκλιφ προσπάθησε να αποτρέψει τη Ρωσία από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, την ώρα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να δοκιμάσει τη Συμμαχία.

Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα αυτά μιλώντας για «ιστορίες τρόμου».
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