Καμία ένδειξη για προετοιμασίες ρωσικής επίθεσης εναντίον του ΝΑΤΟ, λέει Ευρωπαίος αξιωματούχος

Απαντά σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία μετέδωσαν πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ