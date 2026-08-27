Έξι νεκροί και 51 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Βόρεια Μακεδονία
ΚΟΣΜΟΣ
Βόρεια Μακεδονία Κρούσματα Ιός Δυτικού Νείλου Νεκροί

Έξι νεκροί και 51 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Βόρεια Μακεδονία

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ηλικίας άνω των 60 ετών, ενώ αρκετοί έχουν παρουσιάσει σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνιγγίτιδα

Έξι νεκροί και 51 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη Βόρεια Μακεδονία
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Ακόμη ένας άνθρωπος κατέληξε σε νοσοκομείο των Σκοπίων, έχοντας προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα, ανεβάζοντας στους έξι τον αριθμό των θυμάτων στη χώρα από τη νόσο.

Πρόκειται για έναν 72χρονο άνδρα από τα Σκόπια, ο οποίος νοσηλευόταν τις τελευταίες 15 ημέρες με σοβαρή κλινική εικόνα.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται η ανησυχία στη χώρα για τη συνεχή εξάπλωση του ιού, καθώς οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει μέχρι σήμερα 51 επιβεβαιωμένα κρούσματα, τα περισσότερα εκ των οποίων στην ευρύτερη περιοχή των Σκοπίων.

Οι περισσότεροι ασθενείς είναι ηλικίας άνω των 60 ετών, ενώ αρκετοί έχουν παρουσιάσει σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα και μηνιγγίτιδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται τα περιστατικά. Στα τέλη Ιουλίου είχαν καταγραφεί μόλις οκτώ κρούσματα, ωστόσο μέσα σε λίγες εβδομάδες ο αριθμός τους εκτοξεύθηκε στα 51. Η εξέλιξη αυτή καθιστά το φετινό ξέσπασμα ένα από τα σοβαρότερα που έχει αντιμετωπίσει η χώρα από το 2011, όταν καταγράφηκε για πρώτη φορά ο ιός του Δυτικού Νείλου στη Βόρεια Μακεδονία.

Λόγω της έξαρσης, οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση επιδημίας σε αρκετούς δήμους των Σκοπίων,ενισχύοντας τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών και την επιδημιολογική επιτήρηση.
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