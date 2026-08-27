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Γουδή: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης του πρώην Badminton, στο Ολυμπιακό Κέντρο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Γουδή: Ξεκίνησαν οι εργασίες κατεδάφισης του πρώην Badminton, στο Ολυμπιακό Κέντρο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Επισημαίνεται ότι η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας
Εκκίνησαν σήμερα (27/8) οι εργασίες κατεδάφισης του Θεάτρου Badminton, στο Γουδή, την εντολή κατεδάφισης του οποίου έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 1970/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Κατόπιν αυτού, το ΥΠΕΘΑ ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη (27/8), τις εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο ΙλάρχουΝικολάου Βαρύτη). Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Ιουλίου είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά στο παλιό κτίριο του Badminton στο Πάρκο Γουδή και υπέστη υλικές ζημιές.
Σημειωτέον ότι η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σχολίασε το συγκεκριμένο γεγονός με μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ γράφοντας: «επιτέλους!Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)».
Κατόπιν αυτού, το ΥΠΕΘΑ ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη (27/8), τις εργασίες κατεδάφισης του κτιρίου του Badminton, οι οποίες εξελίσσονται ταχύτατα, στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο ΙλάρχουΝικολάου Βαρύτη). Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Ιουλίου είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά στο παλιό κτίριο του Badminton στο Πάρκο Γουδή και υπέστη υλικές ζημιές.
Σημειωτέον ότι η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο προέβη στην κατεδάφιση στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας.
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σχολίασε το συγκεκριμένο γεγονός με μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ γράφοντας: «επιτέλους!Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη)».
Δείτε φωτογραφίες:
Επιτέλους! Κατεδάφιση του Badminton στο πρώην Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή (Στρατόπεδο Ιλάρχου Νικολάου Βαρύτη). pic.twitter.com/vUADReoChU— Nikos Dendias (@NikosDendias) August 27, 2026
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