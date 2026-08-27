Μέδουσες στη Γαλλία «σαμποτάρουν» για δεύτερη φορά σε έναν μήνα τη λειτουργία πυρηνικού σταθμού

Έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την αποτροπή της εισόδου μεδουσών στα συστήματα του σταθμού, μεταξύ άλλων μια συνεργασία με ψαράδες, οι οποίοι τις περισυλλέγουν και τις απελευθερώνουν ξανά σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή