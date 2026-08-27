Μέδουσες στη Γαλλία «σαμποτάρουν» για δεύτερη φορά σε έναν μήνα τη λειτουργία πυρηνικού σταθμού
Μέδουσες στη Γαλλία «σαμποτάρουν» για δεύτερη φορά σε έναν μήνα τη λειτουργία πυρηνικού σταθμού
Έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την αποτροπή της εισόδου μεδουσών στα συστήματα του σταθμού, μεταξύ άλλων μια συνεργασία με ψαράδες, οι οποίοι τις περισυλλέγουν και τις απελευθερώνουν ξανά σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή
Μια μαζική εισροή μεδουσών οδήγησε στη μερική διακοπή λειτουργίας ενός πυρηνικού αντιδραστήρα στη βόρεια Γαλλία.
Δύο από τις έξι μονάδες του πυρηνικού σταθμού του Gravelines τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη και την Πέμπτη, λόγω της παρουσίας μεδουσών στο σύστημα φιλτραρίσματος θαλασσινού νερού, το οποίο χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, ανακοίνωσε η Électricité de France (EDF).
Μια τρίτη μονάδα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 10 Αυγούστου για τον ίδιο λόγο, ενώ μια τέταρτη έχει σταματήσει για εργασίες επιθεώρησης, σύμφωνα με το BBC.
Το Gravelines, ένας από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας, βρίσκεται μεταξύ Δουνκέρκης και Καλαί, στην περιοχή Ο-ντε-Φρανς. Και τον περασμένο Αύγουστο είχε διακοπεί η λειτουργία του λόγω μεδουσών που είχαν εισέλθει στα φίλτρα του.
Η EDF ανέφερε ότι πλέον έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι μονάδες 3, 4 και 6.
Η μονάδα 3 είχε επανασυνδεθεί στο δίκτυο μόλις στις 18 Αυγούστου, μετά το πρώτο κύμα μεδουσών νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι μονάδες 1 και 2 λειτουργούν επίσης με μειωμένη ισχύ, ως προληπτικό μέτρο.
Κάθε μία από τις έξι μονάδες του Gravelines παράγει 900 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σταθμός ψύχεται μέσω ενός καναλιού που συνδέεται με τη Βόρεια Θάλασσα.
Αρκετά είδη μεδουσών είναι ενδημικά στην περιοχή και εμφανίζονται στις ακτές όταν τα νερά είναι θερμά. Οι μέδουσες είναι πιο δραστήριες κατά τους θερμότερους μήνες. Σύμφωνα με ειδικούς, ο ζεστός καιρός αυξάνει τα επίπεδα πλαγκτού στην επιφάνεια της θάλασσας, προσελκύοντας τις μέδουσες προς τα εκεί.
Έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την αποτροπή της εισόδου μεδουσών στα συστήματα του σταθμού, μεταξύ άλλων μια συνεργασία με ψαράδες, οι οποίοι τις περισυλλέγουν και τις απελευθερώνουν ξανά σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Ici.
Παρόμοια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και σε άλλους πυρηνικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων ο σταθμός Torness στη Σκωτία το 2011 και ο σταθμός Oskarshamn στη Σουηδία το 2013. Ωστόσο, τέτοια περιστατικά είναι σπάνια.
Δύο από τις έξι μονάδες του πυρηνικού σταθμού του Gravelines τέθηκαν εκτός λειτουργίας την Τετάρτη και την Πέμπτη, λόγω της παρουσίας μεδουσών στο σύστημα φιλτραρίσματος θαλασσινού νερού, το οποίο χρησιμοποιείται για την ψύξη των αντιδραστήρων, ανακοίνωσε η Électricité de France (EDF).
Μια τρίτη μονάδα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας από τις 10 Αυγούστου για τον ίδιο λόγο, ενώ μια τέταρτη έχει σταματήσει για εργασίες επιθεώρησης, σύμφωνα με το BBC.
A swarm of jellyfish forced Electricite de France to reduce output at its Gravelines nuclear power plant, adding to supply concerns that are pushing French power prices higher https://t.co/HuKRSOKxQn— Bloomberg (@business) August 27, 2026
Το Gravelines, ένας από τους μεγαλύτερους πυρηνικούς σταθμούς της Γαλλίας, βρίσκεται μεταξύ Δουνκέρκης και Καλαί, στην περιοχή Ο-ντε-Φρανς. Και τον περασμένο Αύγουστο είχε διακοπεί η λειτουργία του λόγω μεδουσών που είχαν εισέλθει στα φίλτρα του.
Η EDF ανέφερε ότι πλέον έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας οι μονάδες 3, 4 και 6.
Η μονάδα 3 είχε επανασυνδεθεί στο δίκτυο μόλις στις 18 Αυγούστου, μετά το πρώτο κύμα μεδουσών νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι μονάδες 1 και 2 λειτουργούν επίσης με μειωμένη ισχύ, ως προληπτικό μέτρο.
Κάθε μία από τις έξι μονάδες του Gravelines παράγει 900 μεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σταθμός ψύχεται μέσω ενός καναλιού που συνδέεται με τη Βόρεια Θάλασσα.
Αρκετά είδη μεδουσών είναι ενδημικά στην περιοχή και εμφανίζονται στις ακτές όταν τα νερά είναι θερμά. Οι μέδουσες είναι πιο δραστήριες κατά τους θερμότερους μήνες. Σύμφωνα με ειδικούς, ο ζεστός καιρός αυξάνει τα επίπεδα πλαγκτού στην επιφάνεια της θάλασσας, προσελκύοντας τις μέδουσες προς τα εκεί.
Έχουν εφαρμοστεί μέτρα για την αποτροπή της εισόδου μεδουσών στα συστήματα του σταθμού, μεταξύ άλλων μια συνεργασία με ψαράδες, οι οποίοι τις περισυλλέγουν και τις απελευθερώνουν ξανά σε μεγαλύτερη απόσταση από την ακτή, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Ici.
Παρόμοια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και σε άλλους πυρηνικούς σταθμούς, μεταξύ των οποίων ο σταθμός Torness στη Σκωτία το 2011 και ο σταθμός Oskarshamn στη Σουηδία το 2013. Ωστόσο, τέτοια περιστατικά είναι σπάνια.
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