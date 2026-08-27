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Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή σε καταρράκτη στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη που έπεσε σε λίμνη, δεν κατάφερε να την βγάλει ο φίλος της από το νερό
Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή σε καταρράκτη στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη που έπεσε σε λίμνη, δεν κατάφερε να την βγάλει ο φίλος της από το νερό
Έμπαιναν και έβγαιναν με τον 17χρονο φίλο της στο νερό, σε σημείο που δεν έχει μεγάλο βάθος - Η άτυχη κοπέλα έπεσε μέσα, την τράβηξαν τα ρεύματα και οι δύτες της ΕΜΑΚ την ανέσυραν νεκρή, μία ημέρα πριν τα γενέθλια ενηλικίωσής της
Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης μιας 18χρονης στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε τα 18 της χρόνια αύριο, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταρράκτη, έπειτα από κινητοποίηση των Αρχών.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8) περίπου στις 16:15. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Βέροιας καθώς και τέσσερις πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι βρισκόταν εκεί μαζί με τον συνομήλικό φίλο της. Έμπαιναν και έβγαιναν στο νερό. Η λίμνη δεν έχει μεγάλο βάθος σε εκείνο το σημείο. Η κοπέλα φέρεται να του έδωσε το κινητό της, για να την βγάλει φωτογραφίες.
Κάποια στιγμή ακούστηκε ένα «αχ» και έπεσε μέσα στο νερό. Στην αρχή ο φίλος της νόμιζε ότι εκείνη αστειευόταν... Όταν κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης, προσπάθησε να την βγάλει από το νερό, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια κάλεσε το 112, για να ζητήσει βοήθεια.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το περιστατικό εξετάζεται ως δυστύχημα. Ο 17χρονος φίλος της που βρισκόταν μαζί της έχει ήδη δώσει κατάθεση. Κατασχέθηκε το κινητό του, για να βρουν τις φωτογραφίες.
Η πρώτη εκτίμηση των Αρχών είναι ότι, επειδή το κορίτσι είχε επιληψία, πιθανώς να υπέστη επιληπτική κρίση ή ανακοπή. Περισσότερες λεπτομέρειες θα φανούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8) περίπου στις 16:15. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Βέροιας καθώς και τέσσερις πυροσβέστες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι βρισκόταν εκεί μαζί με τον συνομήλικό φίλο της. Έμπαιναν και έβγαιναν στο νερό. Η λίμνη δεν έχει μεγάλο βάθος σε εκείνο το σημείο. Η κοπέλα φέρεται να του έδωσε το κινητό της, για να την βγάλει φωτογραφίες.
Κάποια στιγμή ακούστηκε ένα «αχ» και έπεσε μέσα στο νερό. Στην αρχή ο φίλος της νόμιζε ότι εκείνη αστειευόταν... Όταν κατάλαβε τη σοβαρότητα της κατάστασης, προσπάθησε να την βγάλει από το νερό, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια κάλεσε το 112, για να ζητήσει βοήθεια.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες το περιστατικό εξετάζεται ως δυστύχημα. Ο 17χρονος φίλος της που βρισκόταν μαζί της έχει ήδη δώσει κατάθεση. Κατασχέθηκε το κινητό του, για να βρουν τις φωτογραφίες.
Η πρώτη εκτίμηση των Αρχών είναι ότι, επειδή το κορίτσι είχε επιληψία, πιθανώς να υπέστη επιληπτική κρίση ή ανακοπή. Περισσότερες λεπτομέρειες θα φανούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε γυναίκα από λίμνη του καταρράκτη Δερματά στη Βέροια Ημαθίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μακεδονίδος, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας καθώς και την Ομάδα…— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2026
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