Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή σε καταρράκτη στη Βέροια: Νεκρή 18χρονη που έπεσε σε λίμνη, δεν κατάφερε να την βγάλει ο φίλος της από το νερό

Έμπαιναν και έβγαιναν με τον 17χρονο φίλο της στο νερό, σε σημείο που δεν έχει μεγάλο βάθος - Η άτυχη κοπέλα έπεσε μέσα, την τράβηξαν τα ρεύματα και οι δύτες της ΕΜΑΚ την ανέσυραν νεκρή, μία ημέρα πριν τα γενέθλια ενηλικίωσής της