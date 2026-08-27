Έρευνα της τουρκικής Δικαιοσύνης κατά Βρετανού οικονομολόγου για «προσβολή» του Ερντογάν
ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία Δικαιοσύνη Οικονομολόγος Βρετανός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Έρευνα της τουρκικής Δικαιοσύνης κατά Βρετανού οικονομολόγου για «προσβολή» του Ερντογάν

«Θα έλεγα ότι ζούμε σε μια εποχή ηγετών ίσως κοινωνιοπαθών... Βλέπετε, Νετανιάχου, Ερντογάν» λέει ο Ας σε απόσπασμα βίντεο, διορθώνοντας αμέσως τον εαυτό του: «Ωχ, δεν το εννοώ αυτό, το παίρνω πίσω, σταματήστε τη μαγνητοσκόπηση»

Έρευνα της τουρκικής Δικαιοσύνης κατά Βρετανού οικονομολόγου για «προσβολή» του Ερντογάν
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η τουρκική δικαιοσύνη άνοιξε έρευνα σε βάρος ενός Βρετανού οικονομολόγου - που εξειδικεύεται στις υποθέσεις της Τουρκίας - για «προσβολή του προέδρου» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφεραν σήμερα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ένα βίντεο, που κοινοποιήθηκε από τη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah και βιντεοσκοπήθηκε το Σάββατο σε μια εκδήλωση στην Τουρκία, ο οικονομολόγος Τίμοθι Ας αποκάλεσε τον Ερντογάν «κοινωνιοπαθή», συγκρίνοντάς τον με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα έλεγα ότι ζούμε σε μια εποχή ηγετών ίσως κοινωνιοπαθών... Βλέπετε, Νετανιάχου, Ερντογάν...» λέει ο Ας σε απόσπασμα του βίντεο, διορθώνοντας αμέσως τον εαυτό του: «Ωχ, δεν το εννοώ αυτό. Το παίρνω πίσω. Σταματήστε τη μαγνητοσκόπηση».



Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο σήμερα, ο Ας, ο οποίος έχει μεγάλο κοινό στην Τουρκία όπου ταξιδεύει τακτικά, είπε ότι «δεν γνωρίζει τίποτα» για οποιαδήποτε έρευνα που τον αφορά.

«Ήταν ένα γλωσσικό ολίσθημα που διόρθωσα αμέσως», δήλωσε ο οικονομολόγος της RBC BlueBay Asset Management, τονίζοντας ότι η εκδήλωση στην οποία παρευρισκόταν στην Αλικαρνασσό «υπόκειτο στον κανόνα του Chatham House».

Αυτός ο κανόνας, που πήρε το όνομά του από ένα διάσημο think tank του Λονδίνου, ορίζει ότι σχόλια που γίνονται κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να αποδίδονται.

Κλείσιμο
«Δεν ήθελα καθόλου να προσβάλω κανέναν. Ο Ερντογάν έχει υπερασπιστεί γενναία τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, όπως και την Τουρκία. Δεν υπάρχει σύγκριση με τον Νετανιάχου. Τελεία και παύλα», έγραψε ο Ας επίσης με ανάρτηση στο X.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι -συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και πολιτικών- έχουν διωχθεί στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια για «προσβολή του προέδρου», ορισμένες φορές για αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρονολογούνται πριν από χρόνια.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης