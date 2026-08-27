Πέθανε ο Ράτκο Μλάντιτς, ο «χασάπης της Βοσνίας» που καταδικάστηκε για τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα

Ισόβια κάθειρξη για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Η δίκη του Μλαντιτς διήρκεσε συνολικά 530 ημέρες

Τα εγκλήματα του «χασάπη της Βοσνίας»

Παρότι είχε ήδη κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία από το 1995, ο Μλάντιτς κατάφερε να παραμείνει φυγόδικος για περίπου 16 χρόνια. Συνελήφθη τελικά στη Σερβία τον Μάιο του 2011 και μεταφέρθηκε στη Χάγη. Η δίκη του άρχισε το 2012 και, τον Νοέμβριο του 2017, κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.Για πολλούς Σέρβους εθνικιστές ο Μλάντιτς παρέμεινε μέχρι τέλους στρατιωτικός ήρωας. Για τους συγγενείς των θυμάτων και για τη διεθνή δικαιοσύνη, όμως, το όνομά του ταυτίστηκε με την εθνοκάθαρση, τη Σρεμπρένιτσα και ορισμένα από τα βαρύτερα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο θάνατός του στη Χάγη κλείνει τη διαδρομή ενός από τα κεντρικά πρόσωπα του πολέμου της Βοσνίας, όχι όμως και τη μακρά αντιπαράθεση στα Βαλκάνια γύρω από την κληρονομιά εκείνης της περιόδου.Ο Μλάντιτς καταδικάστηκε σε. Το 2021, η απόφαση του δικαστηρίου επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό.Το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι ο Μλάντιτς, ο οποίος διοικούσε τις σερβικές δυνάμεις στη σύγκρουση της δεκαετίας του 1990, διεύθυνε προσωπικά τη σφαγή περισσότερων από 8.000 Βόσνιων ανδρών και αγοριών στην περιοχή της Σρεμπρένιτσα, η οποία τελούσε υπό την προστασία του ΟΗΕ, τον Ιούλιο του 1995.Ο Μλάντιτς, γνωστός ως το στρατιωτικό πρόσωπο του Σερβο-Βοσνιακού πολέμου, είχε πολιτικές σχέσεις με τον πρώην Πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, και τον ηγέτη των Σερβοβόσνιων, Ράντοβαν Καράτζιτς. Πριν από τη σύλληψή του το 2011, ζούσε ως φυγάς για 10 ολόκληρα χρόνια.Τον Μάιο, το δικαστήριο απέρριψε αίτημα των δικηγόρων του Μλάντιτς για προσωρινή αποφυλάκιση, προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία στη Σερβία.Ο Πρόεδρος της Σερβίας,, έστειλε πριν από μία εβδομάδα επιστολή στο Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την απελευθέρωση του Ράτκο Μλάντιτς,του, ώστε να μπορέσει να περάσει τις τελευταίες μέρες της ζωής του στη Σερβία. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αυτό.Ο Μλάντιτς παραδόθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY) στη Χάγη στις 31 Μαΐου 2011, προκειμένου να δικαστεί. Η δίκη του ξεκίνησε στις 16 Μαΐου 2012 και ολοκληρώθηκε μεταξύ 5 και 15 Δεκεμβρίου 2016 με τις πλευρές να προβαίνουν στις τελικές τους αγορεύσεις.Η δίκη του Μλάντιτς διήρκεσε συνολικά 530 ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων κατέθεσαν συνολικά 591 μάρτυρες και έγιναν δεκτά 9.914 αποδεικτικά στοιχεία.Το αρχικό κατηγορητήριο κατά του Σέρβου πρώην διοικητή συντάχθηκε στις 25 Ιουνίου 1995. Αφού τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 14 Νοεμβρίου 1995, το κατηγορητήριο έλαβε την τελική του μορφή μετά από περαιτέρω τροποποιήσεις στις 10 Οκτωβρίου 2002, την 1η Ιουνίου 2011 και τις 16 Δεκεμβρίου 2011.Ο Μλάντιτς δικάστηκε στις 22 Νοεμβρίου 2017 για τις 11 κατηγορίες που αναγράφονταν στο τελικό κατηγορητήριο και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.Ο Μλάντιτς, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για 10 από τις 11 κατηγορίες του κατηγορητηρίου, καταδικάστηκε το 1995 για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα, καθώς και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (απέλαση, εξόντωση, δολοφονία, εκδίωξη και απάνθρωπες πράξεις) και παραβιάσεις των νόμων και εθίμων του πολέμου (δολοφονίες, τρομοκρατία, παράνομες επιθέσεις εναντίον αμάχων και λήψη ομήρων).Το δικαστικό σώμα δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό της κατηγορίας ότι «γενοκτονία» διαπράχθηκε επίσης στις πόλεις Φότσα, Κλιουτς, Κότορ-Βάρος, Πριέδορ, Σάνσκι Μόστ και Βλασένιτσα το 1992.