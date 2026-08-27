Μοναδικό στιγμιότυπο: Κεραυνός χτυπά τον εμβληματικό Πύργο του Ρολογιού στη Μέκκα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Μέκκα Κεραυνός Καταιγίδα

Μοναδικό στιγμιότυπο: Κεραυνός χτυπά τον εμβληματικό Πύργο του Ρολογιού στη Μέκκα, δείτε βίντεο

Με ύψος που φτάνει τα 600 μέτρα, ο Πύργος του Ρολογιού είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα σημεία του ορίζοντα της Μέκκας

Μοναδικό στιγμιότυπο: Κεραυνός χτυπά τον εμβληματικό Πύργο του Ρολογιού στη Μέκκα, δείτε βίντεο
Ένα εντυπωσιακό θέαμα εκτυλίχθηκε στη Μέκκα, όταν ισχυρή καταιγίδα σάρωσε την ιερή μουσουλμανική πόλη και ένας κεραυνός χτύπησε τον εμβληματικό Πύργο του Ρολογιού.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τον φωτογράφο Γιουσέφ Μπατζάς, ο οποίος απαθανάτισε τη στιγμή που ένας φωτεινός κεραυνός διέσχισε τον σκοτεινό ουρανό, με το τεράστιο κτίριο να δεσπόζει στο φόντο.

Ο Μπατζάς δημοσίευσε το βίντεο στην πλατφόρμα X, χαρακτηρίζοντας τη βραδιά «αξέχαστη», με τους κεραυνούς και τις βροντές να δημιουργούν ένα εντυπωσιακό σκηνικό πάνω από τη Μέκκα.



Την καταιγίδα κατέγραψε και ο Σαουδάραβας αστρονόμος Μούλχαμ Χίντι, ο οποίος μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο από την έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος είναι μήνες κατά τους οποίους οι καταιγίδες είναι συχνό φαινόμενο στη Μέκκα και γενικότερα στη δυτική Σαουδική Αραβία.

Η κακοκαιρία επηρέασε και την περιοχή γύρω από το Μεγάλο Τέμενος. Πλάνα που μετέδωσε το Saudi Press Agency (SPA) έδειξαν προσκυνητές και πιστούς να πραγματοποιούν την προσευχή Ισά υπό βροχή, ενώ το Εμιράτο της Περιφέρειας της Μέκκας δημοσίευσε εικόνες από τους κεραυνούς που φώτιζαν τον ουρανό της πόλης.

Με ύψος περίπου 601 μέτρα, ο Πύργος του Ρολογιού αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα σημεία του ορίζοντα της Μέκκας.

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Το επιβλητικό του ύψος τον έκανε για ακόμη μία φορά πρωταγωνιστή στις εικόνες από την καταιγίδα, με το βίντεο του κεραυνού να γίνεται γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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