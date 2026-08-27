Μέσα από τη φυλακή έδωσαν την εντολή για τη βόμβα σε βίλα επιχειρηματία στη Λευκάδα - Το βαρύ ποινικό παρελθόν των δραστών

‼️Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η ΔΑΟΕ για την επίθεση με ισχυρότατο εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. 📍Τον Ιανουάριο του 2026 οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, τοποθέτησαν τον μηχανισμό με δέκα κιλά ζελατοδυναμίτιδας, χωρίς ευτυχώς να εκραγεί. Όμως ξανά οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στις φυλακές, από εκεί όπου δόθηκε η παραγγελία. @Marinos Aleiferis 🪼 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece