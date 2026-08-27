Μέσα από τη φυλακή έδωσαν την εντολή για τη βόμβα σε βίλα επιχειρηματία στη Λευκάδα - Το βαρύ ποινικό παρελθόν των δραστών
Μέσα από τη φυλακή έδωσαν την εντολή για τη βόμβα σε βίλα επιχειρηματία στη Λευκάδα - Το βαρύ ποινικό παρελθόν των δραστών
Οι δύο φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την ΕΛ.ΑΣ για υποθέσεις κλοπών και ανθρωποκτονιών - Συνολικά έξι συλλήψεις για την υπόθεση
Βαρύ ποινικό παρελθόν έχουν οι δύο έγκλειστοι των φυλακών Μαλανδρίνου που φέρονται να έδωσαν μέσα από τα κελιά τους την εντολή για τη βομβιστική επίθεση στη βίλα Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα, μια υπόθεση για την οποία η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε σε έξι συλλήψεις.
Ο Έλληνας φερόμενος ως ηθικός αυτουργός απασχολεί τις Αρχές από το 2015, ενώ μόνο το 2023 είχαν σχηματιστεί σε βάρος του πέντε διαφορετικές δικογραφίες για κλοπές, ναρκωτικά και ληστεία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον Ιανουάριο του 2026 είχε εμπλακεί και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος σκληρού Αλβανού κακοποιού μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου.
Ο δεύτερος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι αλβανικής καταγωγής και έχει επίσης κατηγορηθεί για κλοπές και ληστείες, ενώ το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει και κατηγορία για ανθρωποκτονία στην Αθήνα το 2025.
Οι δύο κρατούμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, φέρονται να έδωσαν εντολή σε έξι Έλληνες που βρίσκονταν εκτός φυλακής, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν επίθεση σε βάρος Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.
Ο επιχειρηματίας ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και περνά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα.
Οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας με βραδύκαυστο φυτίλι, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί έκρηξη. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε τελικά σε έξι συλλήψεις, ενώ οι δύο κρατούμενοι στο Μαλανδρίνο περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία ως οι φερόμενοι ηθικοί αυτουργοί της επίθεσης. Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.
Τον Μάιο έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης στη Βούλα, με τους δράστες εκείνου του περιστατικού να παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων.
Άγνωστο παραμένει και το κίνητρο της αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης στη Λευκάδα, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για το ποιο ήταν το υπόβαθρο της εντολής που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δόθηκε μέσα από τις φυλακές.
Ο Έλληνας φερόμενος ως ηθικός αυτουργός απασχολεί τις Αρχές από το 2015, ενώ μόνο το 2023 είχαν σχηματιστεί σε βάρος του πέντε διαφορετικές δικογραφίες για κλοπές, ναρκωτικά και ληστεία. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον Ιανουάριο του 2026 είχε εμπλακεί και σε απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος σκληρού Αλβανού κακοποιού μέσα στις φυλακές Μαλανδρίνου.
Ο δεύτερος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι αλβανικής καταγωγής και έχει επίσης κατηγορηθεί για κλοπές και ληστείες, ενώ το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει και κατηγορία για ανθρωποκτονία στην Αθήνα το 2025.
Οι δύο κρατούμενοι, σύμφωνα με τη δικογραφία του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της ΔΑΟΕ, φέρονται να έδωσαν εντολή σε έξι Έλληνες που βρίσκονταν εκτός φυλακής, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν επίθεση σε βάρος Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία.
Ο επιχειρηματίας ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και περνά τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα.
@protothema.gr
‼️Σε έξι συλλήψεις προχώρησε η ΔΑΟΕ για την επίθεση με ισχυρότατο εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία στη Λευκάδα. 📍Τον Ιανουάριο του 2026 οι συλληφθέντες, ανάμεσά τους και μια γυναίκα, τοποθέτησαν τον μηχανισμό με δέκα κιλά ζελατοδυναμίτιδας, χωρίς ευτυχώς να εκραγεί. Όμως ξανά οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στις φυλακές, από εκεί όπου δόθηκε η παραγγελία. @Marinos Aleiferis 🪼 #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Η βόμβα με τα 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδαςΗ επίθεση σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2026, όταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δράστες τοποθέτησαν ισχυρότατο εκρηκτικό μηχανισμό στη βίλα του επιχειρηματία, σε περιοχή κοντά στο Αγιοφύλλι της Λευκάδας. Τον μηχανισμό εντόπισε ο επιστάτης της κατοικίας στο πίσω μπαλκόνι του σπιτιού.
Οι δράστες είχαν χρησιμοποιήσει 10 κιλά ζελατοδυναμίτιδας με βραδύκαυστο φυτίλι, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί έκρηξη. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε τελικά σε έξι συλλήψεις, ενώ οι δύο κρατούμενοι στο Μαλανδρίνο περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία ως οι φερόμενοι ηθικοί αυτουργοί της επίθεσης. Οι έξι συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση συμμορίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.
Είχε δεχθεί και ένοπλη επίθεση στη ΒούλαΗ υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας είχε δεχθεί νέα επίθεση λίγους μήνες αργότερα.
Τον Μάιο έπεσε θύμα ένοπλης επίθεσης στη Βούλα, με τους δράστες εκείνου του περιστατικού να παραμένουν μέχρι σήμερα άγνωστοι. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων.
Άγνωστο παραμένει και το κίνητρο της αποτυχημένης βομβιστικής επίθεσης στη Λευκάδα, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για το ποιο ήταν το υπόβαθρο της εντολής που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δόθηκε μέσα από τις φυλακές.
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