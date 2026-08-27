Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο στη Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Επίθεση Σχολείο

Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο στη Γερμανία

O δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - Tα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας

Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο στη Γερμανία
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν- Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου, στη Γερμανία, όπως μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.



Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Ο δράστης επιτέθηκε στην πρώην φίλη του και ο 30χρονος προσπάθησε να τον εμποδίσει.

Οι λεπτομέρειες της πράξης δεν έχουν γίνει γνωστές επρόκειτο πάντως για επίθεση με μαχαίρι. Η περιοχή του σχολείου αποκλείστηκε άμεσα και ο ύποπτος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Δεκάδες μαθητές παραμένουν στο κλειστό γυμναστήριο του σχολικού συγκροτήματος, όπου βρίσκονται επίσης ειδικοί ψυχολόγοι και ιερείς για την ψυχολογική υποστήριξή τους.

Αύριο το σχολείο δεν θα λειτουργήσει, θα παραμείνει ωστόσο ανοιχτό προκειμένου όσοι μαθητές το επιθυμούν να μιλήσουν με τους δασκάλους τους και με ειδικούς και «να επεξεργαστούν το γεγονός σε ασφαλές περιβάλλον».
UPD: 2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης