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Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο στη Γερμανία
Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο στη Γερμανία
O δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση - Tα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν- Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου, στη Γερμανία, όπως μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Ο δράστης επιτέθηκε στην πρώην φίλη του και ο 30χρονος προσπάθησε να τον εμποδίσει.
Οι λεπτομέρειες της πράξης δεν έχουν γίνει γνωστές επρόκειτο πάντως για επίθεση με μαχαίρι. Η περιοχή του σχολείου αποκλείστηκε άμεσα και ο ύποπτος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
Δεκάδες μαθητές παραμένουν στο κλειστό γυμναστήριο του σχολικού συγκροτήματος, όπου βρίσκονται επίσης ειδικοί ψυχολόγοι και ιερείς για την ψυχολογική υποστήριξή τους.
Αύριο το σχολείο δεν θα λειτουργήσει, θα παραμείνει ωστόσο ανοιχτό προκειμένου όσοι μαθητές το επιθυμούν να μιλήσουν με τους δασκάλους τους και με ειδικούς και «να επεξεργαστούν το γεγονός σε ασφαλές περιβάλλον».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
🔴 BREAKING: Two people were killed at school in the town of Gosen-Neu Zittau near Berlin and a suspect has been detained, local newspaper Maerkische Allgemeine reports. pic.twitter.com/taCsqerTF5— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 27, 2026
Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Ο δράστης επιτέθηκε στην πρώην φίλη του και ο 30χρονος προσπάθησε να τον εμποδίσει.
Οι λεπτομέρειες της πράξης δεν έχουν γίνει γνωστές επρόκειτο πάντως για επίθεση με μαχαίρι. Η περιοχή του σχολείου αποκλείστηκε άμεσα και ο ύποπτος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα στον προαύλιο χώρο του σχολείου.
Δεκάδες μαθητές παραμένουν στο κλειστό γυμναστήριο του σχολικού συγκροτήματος, όπου βρίσκονται επίσης ειδικοί ψυχολόγοι και ιερείς για την ψυχολογική υποστήριξή τους.
Αύριο το σχολείο δεν θα λειτουργήσει, θα παραμείνει ωστόσο ανοιχτό προκειμένου όσοι μαθητές το επιθυμούν να μιλήσουν με τους δασκάλους τους και με ειδικούς και «να επεξεργαστούν το γεγονός σε ασφαλές περιβάλλον».
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