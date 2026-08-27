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Εμπρηστής στη Βρετανία έβαλε φωτιά σε 2 αυτοκίνητα και τυλίχθηκε και ο ίδιος στις φλόγες, δείτε βίντεο
Εμπρηστής στη Βρετανία έβαλε φωτιά σε 2 αυτοκίνητα και τυλίχθηκε και ο ίδιος στις φλόγες, δείτε βίντεο
Έξι ημέρες μετά την επίθεση, η αστυνομία εντόπισε τον 32χρονο, ο οποίος αρνήθηκε να σταματήσει ξεκινώντας καταδίωξη
Μια απίστευτη σκηνή εκτυλίχθηκε στο Μπέρκσαϊρ της Αγγλίας, όταν ένας 32χρονος άνδρας, ο οποίος έβαλε φωτιά σε δύο αυτοκίνητα, βρέθηκε ξαφνικά ο ίδιος τυλιγμένος στις φλόγες. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και καταδικάστηκε σε πολυετή ποινή φυλάκισης.
Ο 32χρονος Κρίστοφ Ορζεχόφσκι όπως είναι το όνομα του δράστη, φέρεται να επιτέθηκε σε δύο οχήματα στο Μπέρκσαϊρ μιας οικογένειας, προκαλώντας φωτιά και σοβαρές ζημιές στο σπίτι. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η κατάσταση πήρε μια απρόβλεπτη τροπή καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν και στον ίδιο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο 32χρονος βρέθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να προσπαθεί να απομακρυνθεί, ενώ είχε τυλιχθεί στις φλόγες.
Έξι ημέρες αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα που συνδεόταν με τον 32χρονο και επιχείρησαν να το σταματήσουν. Ο Ορζεχόφσκι, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη σε επαρχιακούς δρόμους.
Σύμφωνα με την Thames Valley Police, ο 32χρονος ανέπτυξε ταχύτητα έως και 100 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 160 χλμ./ώρα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και προσπεράσεις άλλων οχημάτων.
Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε στροφή και προσέκρουσε, χωρίς να τραυματιστεί. Στη συνέχεια συνελήφθη από τους αστυνομικούς.
Το περιστατικό οδήγησε τελικά στη σύλληψή του και στην παραπομπή του στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, ο Ορζεχόφσκι καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια και επτά μήνες φυλάκισης για τον εμπρησμό των δύο οχημάτων και την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
Ο 32χρονος Κρίστοφ Ορζεχόφσκι όπως είναι το όνομα του δράστη, φέρεται να επιτέθηκε σε δύο οχήματα στο Μπέρκσαϊρ μιας οικογένειας, προκαλώντας φωτιά και σοβαρές ζημιές στο σπίτι. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η κατάσταση πήρε μια απρόβλεπτη τροπή καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν και στον ίδιο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο 32χρονος βρέθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να προσπαθεί να απομακρυνθεί, ενώ είχε τυλιχθεί στις φλόγες.
Έξι ημέρες αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν όχημα που συνδεόταν με τον 32χρονο και επιχείρησαν να το σταματήσουν. Ο Ορζεχόφσκι, ο οποίος βρισκόταν στο τιμόνι, δεν συμμορφώθηκε στο σήμα των αστυνομικών και ακολούθησε καταδίωξη σε επαρχιακούς δρόμους.
Σύμφωνα με την Thames Valley Police, ο 32χρονος ανέπτυξε ταχύτητα έως και 100 μίλια την ώρα, δηλαδή περίπου 160 χλμ./ώρα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και προσπεράσεις άλλων οχημάτων.
Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε όταν έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σε στροφή και προσέκρουσε, χωρίς να τραυματιστεί. Στη συνέχεια συνελήφθη από τους αστυνομικούς.
Το περιστατικό οδήγησε τελικά στη σύλληψή του και στην παραπομπή του στη Δικαιοσύνη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, ο Ορζεχόφσκι καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια και επτά μήνες φυλάκισης για τον εμπρησμό των δύο οχημάτων και την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
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