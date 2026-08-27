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Κλιμακώνεται ο πόλεμος UEFA και Ινφαντίνο: Κατηγορεί τον πρόεδρο της FIFA για «εγκληματική κακοδιαχείριση»
Κλιμακώνεται ο πόλεμος UEFA και Ινφαντίνο: Κατηγορεί τον πρόεδρο της FIFA για «εγκληματική κακοδιαχείριση»
Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν ότι οι ανακοινώσεις για το σχέδιο FIFA Forward Enterprise ήταν η «δημόσια αποκάλυψη ενός σχεδίου που ο ίδιος και ένας μικρός κύκλος συνωμοτών είχαν συλλάβει και ανέπτυσσαν κρυφά για περισσότερο από ένα έτος»
Η UEFA έχει κινήσει ποινική διαδικασία κατά της FIFA και του προέδρου της, Τζιάνι Ινφαντίνο, σχετικά με το σχέδιο για την πώληση μεριδίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεών της σε ιδιώτες επενδυτές.
Το σχέδιο είχε παρουσιαστεί το καλοκαίρι, προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών και πλέον έχει εγκαταλειφθεί.
Έγγραφα, τα οποία είδε το BBC, αποκαλύπτουν ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει υποβάλει αίτηση ζητώντας πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία που διεξάγεται στην Ελβετία τόσο κατά του Ινφαντίνο και κατά της FIFA.
Μεταξύ άλλων η αίτηση αναφέρει: «Στις 28 Ιουλίου 2026, χωρίς να συμβουλευτεί το Συμβούλιο της FIFA, την UEFA, καμία από τις άλλες συνομοσπονδίες ή καμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, ο Ινφαντίνο, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε εξ ονόματος της FIFA, ανακοίνωσε δημοσίως ένα σχέδιο για τη μεταβίβαση των εμπορικών δικαιωμάτων των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών, καθώς και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, σε μια νέα θυγατρική: τη FIFA Forward Enterprise (FFE).
Η εν λόγω ανακοίνωση του Ινφαντίνο αποτέλεσε τη δημόσια αποκάλυψη ενός σχεδίου που ο ίδιος και ένας μικρός κύκλος συνωμοτών [co-conspirators] είχαν συλλάβει και, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέπτυσσαν κρυφά για περισσότερο από ένα έτος.»
Η UEFA έχει υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παροχή πληροφοριών, αλλά και από τη FIFA. Η αίτηση επιτρέπει σε ενδιαφερόμενο μέρος σε ξένη δικαστική διαδικασία να ζητήσει την αποκάλυψη πληροφοριών από οντότητα με έδρα στις ΗΠΑ.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι η UEFA και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη «προετοιμάζονται να ασκήσουν ποινικές αγωγές στην Ελβετία κατά του Ινφαντίνο και ενδεχομένως άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA για εγκληματική κακοδιαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ελβετικού Ποινικού Κώδικα».
Το σχέδιο είχε παρουσιαστεί το καλοκαίρι, προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών και πλέον έχει εγκαταλειφθεί.
Έγγραφα, τα οποία είδε το BBC, αποκαλύπτουν ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει υποβάλει αίτηση ζητώντας πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία που διεξάγεται στην Ελβετία τόσο κατά του Ινφαντίνο και κατά της FIFA.
Μεταξύ άλλων η αίτηση αναφέρει: «Στις 28 Ιουλίου 2026, χωρίς να συμβουλευτεί το Συμβούλιο της FIFA, την UEFA, καμία από τις άλλες συνομοσπονδίες ή καμία από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, ο Ινφαντίνο, ο οποίος φέρεται να ενεργούσε εξ ονόματος της FIFA, ανακοίνωσε δημοσίως ένα σχέδιο για τη μεταβίβαση των εμπορικών δικαιωμάτων των Παγκοσμίων Κυπέλλων ανδρών και γυναικών, καθώς και του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, σε μια νέα θυγατρική: τη FIFA Forward Enterprise (FFE).
Η εν λόγω ανακοίνωση του Ινφαντίνο αποτέλεσε τη δημόσια αποκάλυψη ενός σχεδίου που ο ίδιος και ένας μικρός κύκλος συνωμοτών [co-conspirators] είχαν συλλάβει και, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέπτυσσαν κρυφά για περισσότερο από ένα έτος.»
Η UEFA έχει υποβάλει ξεχωριστές αιτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για την παροχή πληροφοριών, αλλά και από τη FIFA. Η αίτηση επιτρέπει σε ενδιαφερόμενο μέρος σε ξένη δικαστική διαδικασία να ζητήσει την αποκάλυψη πληροφοριών από οντότητα με έδρα στις ΗΠΑ.
Επιπλέον διευκρινίζεται ότι η UEFA και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη «προετοιμάζονται να ασκήσουν ποινικές αγωγές στην Ελβετία κατά του Ινφαντίνο και ενδεχομένως άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA για εγκληματική κακοδιαχείριση, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ελβετικού Ποινικού Κώδικα».
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