Οι ΗΠΑ επιταχύνουν τη μεταφορά της ηγεσίας της ευρωπαϊκής πτέρυγας του ΝΑΤΟ στους ίδιους τους Ευρωπαίους

Το ερωτηματολόγιο προς τις κυβερνήσεις και οι φόβοι για σημαντική μείωση των στρατευμάτων - Τι προτείνουν οι Ευρωπαίοι στην Ουάσινγκτον - Ποιες χώρες έχουν ξεχωρίσει οι ΗΠΑ για τις επενδύσεις τους

Ευρώπης στους ίδιους τους Ευρωπαίους συμμάχους, την ώρα που η Ουάσιγκτον επανεξετάζει τη στρατιωτική παρουσία της στην ήπειρο, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ.



Ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδιος για θέματα πολιτικής, Έλμπριτζ Κόλμπι, έφθασε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Στόχος της επίσκεψής του είναι να τους ενημερώσει για την πορεία της εξάμηνης αναθεώρησης - από την Ουάσινγκτον - της διάταξης των αμερικανικών δυνάμεων.







Το ερωτηματολόγιο που αιφνιδίασε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, οι σύμμαχοι



Μεταξύ άλλων, οι χώρες ερωτώνται εάν έχουν υποστηρίξει δημοσίως την εξωτερική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εάν επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και εάν διαθέτουν κονδύλια για την αγορά εξοπλισμών από αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.



«Θέλαμε να ακούσουμε τους συμμάχους απευθείας και γραπτώς», δήλωσε ο Κόλμπι σε δημοσιογράφους, έχοντας δίπλα του τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, πριν από τη συνάντησή τους στην έδρα της Συμμαχίας.







Οι Ευρωπαίοι θέλουν να διατηρηθεί η αμερικανική παρουσία Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επιδιώκουν να διαβεβαιώσουν τον Κόλμπι, ο οποίος είναι ο συντάκτης της νέας αμερικανικής στρατηγικής εθνικής άμυνας, ότι προχωρούν στον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και στην ανάληψη μεγαλύτερου μέρους της ευθύνης για την ασφάλειά της.



Παράλληλα, θέλουν να εκφράσουν με σαφήνεια την επιθυμία τους να παραμείνει ισχυρή και ορατή η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.



Κλείσιμο ΝΑΤΟ.



Προσφέρουν μείωση του κόστους για τους Αμερικανούς στρατιώτες Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την κυβέρνηση Τραμπ από το να περιορίσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία της, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν προτείνει τη μείωση του κόστους παραμονής των αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφός τους.



Οι ανησυχίες των ανατολικών συμμάχων έχουν ενταθεί, καθώς η Ρωσία φέρεται να προετοιμάζεται για κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία, έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία βρίσκονται σε αδιέξοδο.



Παράλληλα, στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί οι πράξεις δολιοφθοράς που συνδέονται με τη Μόσχα, ενισχύοντας τους φόβους ότι η ενδεχόμενη μείωση της αμερικανικής παρουσίας θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα κενά ασφαλείας.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να «προωθήσουν και να επιταχύνουν» τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους της ευθύνης για τη συμβατική άμυνα τηςστους ίδιους τους Ευρωπαίους συμμάχους, την ώρα που η Ουάσιγκτον επανεξετάζει τη στρατιωτική παρουσία της στην ήπειρο, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στοΟ υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδιος για θέματα πολιτικής,, έφθασε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες για συνομιλίες με τους συμμάχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Στόχος της επίσκεψής του είναι να τους ενημερώσει για την πορεία της εξάμηνης αναθεώρησης - από την- της διάταξης των αμερικανικών δυνάμεων.Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους και εκτιμάται ότι θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο στρατιωτικό αποτύπωμα των ΗΠΑ στην Ευρώπη.Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, οι σύμμαχοι έλαβαν ερωτηματολόγιο από την αμερικανική κυβέρνηση , το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν έως την Παρασκευή.Μεταξύ άλλων, οι χώρες ερωτώνται εάν έχουν υποστηρίξει δημοσίως την εξωτερική πολιτική του προέδρου, εάν επιβάλλουν περιορισμούς στη χρήση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και εάν διαθέτουν κονδύλια για την αγορά εξοπλισμών από αμερικανικές αμυντικές εταιρείες.«Θέλαμε να ακούσουμε τους συμμάχους απευθείας και γραπτώς», δήλωσε οσε δημοσιογράφους, έχοντας δίπλα του τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟπριν από τη συνάντησή τους στην έδρα της Συμμαχίας.Η επίσκεψη συνδέεται άμεσα με το ερωτηματολόγιο, η αποστολή του οποίου είχε αιφνιδιάσει πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες νωρίτερα το καλοκαίρι.Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επιδιώκουν να διαβεβαιώσουν τον Κόλμπι, ο οποίος είναι ο συντάκτης της νέας αμερικανικής στρατηγικής εθνικής άμυνας, ότι προχωρούν στον επανεξοπλισμό της Ευρώπης και στην ανάληψη μεγαλύτερου μέρους της ευθύνης για την ασφάλειά της.Παράλληλα, θέλουν να εκφράσουν με σαφήνεια την επιθυμία τους να παραμείνει ισχυρή και ορατή η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην ευρωπαϊκή ήπειρο.Ο Κόλμπι ξεχώρισε την Πέμπτη την Πολωνία, τη Γερμανία και την Ολλανδία για τις «εξαιρετικές επενδύσεις» τους στον τομέα της άμυνας. Επανέλαβε, επίσης, τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τοΣε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την κυβέρνηση Τραμπ από το να περιορίσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία της, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν προτείνει τη μείωση του κόστους παραμονής των αμερικανικών δυνάμεων στο έδαφός τους.Οι ανησυχίες των ανατολικών συμμάχων έχουν ενταθεί, καθώς ηφέρεται να προετοιμάζεται για κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ουκρανία, έχοντας καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία βρίσκονται σε αδιέξοδο.Παράλληλα, στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί οι πράξεις δολιοφθοράς που συνδέονται με τη Μόσχα, ενισχύοντας τους φόβους ότι η ενδεχόμενη μείωση της αμερικανικής παρουσίας θα μπορούσε να δημιουργήσει νέα κενά ασφαλείας.

Η συνάντηση στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την επίσκεψη του Κόλμπι στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός υφυπουργός Άμυνας έκανε λόγο για μια «εξαιρετική συνάντηση» με τον ανώτατο διοικητή των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγό Αλέξους Γκρίνκεβιτς.



Ο Γκρίνκεβιτς συμμετέχει στενά στην επανεξέταση της διάταξης των αμερικανικών στρατευμάτων στην ήπειρο, τα αποτελέσματα της οποίας θα καθορίσουν το μέγεθος και τον χαρακτήρα της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.