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Γάμος στο Οχάιο κατέληξε σε άγριο καβγά: Τρεις συλλήψεις και τραυματίες, δείτε βίντεο
Γάμος στο Οχάιο κατέληξε σε άγριο καβγά: Τρεις συλλήψεις και τραυματίες, δείτε βίντεο
Πίσω από το επεισόδιο φέρεται να βρίσκεται παλιά διαμάχη μεταξύ δύο οικογενειών
Άγρια συμπλοκή ξέσπασε σε γαμήλια δεξίωση στο Γουέστλεϊκ του Οχάιο, όταν οικογενειακή διαμάχη μεταξύ δύο πλευρών αναζωπυρώθηκε, με αποτέλεσμα καλεσμένοι να τρέχουν πανικόβλητοι προς τον χώρο στάθμευσης και έναν άνδρα να φέρεται να απειλεί παρευρισκόμενους με μαχαίρι βουτύρου.
Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, ένας από τους καλεσμένους ανέφερε ότι χόρευε όταν «τέσσερα αδέλφια του επιτέθηκαν». Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και η γαμήλια γιορτή μετατράπηκε σε σκηνή πανικού.
Όπως αναφέρει το τοπικό αστυνομικό τμήμα ένας από τους εμπλεκόμενους, ο 46χρονος Ραέντ Μαχμούντ Σουλεϊμάν, φέρεται να άρπαξε ένα μαχαίρι βουτύρου από το τραπέζι και να άρχισε να απειλεί άλλους καλεσμένους. Σε βίντεο από το περιστατικό φαίνεται η ένταση που επικράτησε μέσα στην αίθουσα, με έναν από τους παρευρισκόμενους να πετάει μια καρέκλα προς την πλευρά του άνδρα που κρατούσε το μαχαίρι.
«Πήγε ένα βήμα παραπέρα και έβγαλε ένα πραγματικό μαχαίρι βουτύρου, προφανώς από ένα σερβίτσιο, και απειλούσε τους ανθρώπους με αυτό», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Westlake, Τζέρι Βόγκελ.
Η αστυνομία είχε ήδη ενημερωθεί για τραυματισμούς πριν φτάσει στο σημείο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στη δεξίωση, τουλάχιστον 40 άνθρωποι είχαν βγει από την αίθουσα και βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τη άγρια συμπλοκή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, πίσω από το επεισόδιο φαίνεται να βρίσκονται παλιές εχθρότητες μεταξύ δύο οικογενειών, οι οποίες αναζωπυρώθηκαν όταν τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρέθηκαν στον ίδιο χώρο για τον γάμο. Όπως ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας, πρόκειται για ανθρώπους που υπό κανονικές συνθήκες δεν συναντιούνται, όμως βρέθηκαν στην ίδια γαμήλια εκδήλωση. Η συνάντηση φαίνεται πως αναζωπύρωσε τις παλιές διαφορές.
«Όταν συναντήθηκαν, όλα ξαναήρθαν στην επιφάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βόγκελ.
Ο Ραέντ Μαχμούντ Σουλεϊμάν συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση, πρόκληση πανικού και παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων, καθώς φέρεται να πέταξε το μαχαίρι πριν από την άφιξη των αστυνομικών ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες.
Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων και τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, ένας από τους καλεσμένους ανέφερε ότι χόρευε όταν «τέσσερα αδέλφια του επιτέθηκαν». Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και η γαμήλια γιορτή μετατράπηκε σε σκηνή πανικού.
Όπως αναφέρει το τοπικό αστυνομικό τμήμα ένας από τους εμπλεκόμενους, ο 46χρονος Ραέντ Μαχμούντ Σουλεϊμάν, φέρεται να άρπαξε ένα μαχαίρι βουτύρου από το τραπέζι και να άρχισε να απειλεί άλλους καλεσμένους. Σε βίντεο από το περιστατικό φαίνεται η ένταση που επικράτησε μέσα στην αίθουσα, με έναν από τους παρευρισκόμενους να πετάει μια καρέκλα προς την πλευρά του άνδρα που κρατούσε το μαχαίρι.
«Πήγε ένα βήμα παραπέρα και έβγαλε ένα πραγματικό μαχαίρι βουτύρου, προφανώς από ένα σερβίτσιο, και απειλούσε τους ανθρώπους με αυτό», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Westlake, Τζέρι Βόγκελ.
Η αστυνομία είχε ήδη ενημερωθεί για τραυματισμούς πριν φτάσει στο σημείο. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στη δεξίωση, τουλάχιστον 40 άνθρωποι είχαν βγει από την αίθουσα και βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τη άγρια συμπλοκή.
Σύμφωνα με την αστυνομία, πίσω από το επεισόδιο φαίνεται να βρίσκονται παλιές εχθρότητες μεταξύ δύο οικογενειών, οι οποίες αναζωπυρώθηκαν όταν τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρέθηκαν στον ίδιο χώρο για τον γάμο. Όπως ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας, πρόκειται για ανθρώπους που υπό κανονικές συνθήκες δεν συναντιούνται, όμως βρέθηκαν στην ίδια γαμήλια εκδήλωση. Η συνάντηση φαίνεται πως αναζωπύρωσε τις παλιές διαφορές.
«Όταν συναντήθηκαν, όλα ξαναήρθαν στην επιφάνεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βόγκελ.
Ο Ραέντ Μαχμούντ Σουλεϊμάν συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση, πρόκληση πανικού και παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων, καθώς φέρεται να πέταξε το μαχαίρι πριν από την άφιξη των αστυνομικών ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν ακόμη δύο άνδρες.
Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη αποτύπωση των γεγονότων και τον ρόλο όλων των εμπλεκομένων.
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