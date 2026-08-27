Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Κίνδυνος Πυρκαγιάς

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

Από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ της Παρασκευής

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς
Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη τίθεται σε ισχύ αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Δείκτης Επικινδυνότητας 3).

Η απαγόρευση ισχύει στις εξής περιοχές:

- Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας - «Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τ.Κ. Παλιουρίου.

-Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας - Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

-Δήμος Αριστοτέλη: (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη - Τσάμια Στρατονίκης - Φυσώκα - Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Για την εφαρμογή του μέτρου θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές, με εξαίρεση τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής απευθύνει έκκληση προς κατοίκους και επισκέπτες να τηρήσουν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η παραβίαση της απόφασης επισύρει διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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