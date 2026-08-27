Στους 15 οι νεκροί από την φωτιά στο χημικό συγκρότημα «Αμούρ» στην ρωσική Άπω Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Φωτιά

Στους 15 οι νεκροί από την φωτιά στο χημικό συγκρότημα «Αμούρ» στην ρωσική Άπω Ανατολή

Το συγκρότημα αυτοπροσδιορίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου στον κόσμο

Στους 15 οι νεκροί από την φωτιά στο χημικό συγκρότημα «Αμούρ» στην ρωσική Άπω Ανατολή
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Το χημικό συγκρότημα φυσικού αερίου «Αμούρ» (Amur Gas Chemical Complex) στην ρωσική Άπω Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο συγκρότημα έφθασε τους 15 νεκρούς.

Στην ανακοίνωση του συγκροτήματος αναφέρεται ότι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη στην πυρκαγιά μεταξύ των οποίων οι έξι ήσαν Κινέζοι υπήκοοι.

Παράλληλα αναφέρεται στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην εφαρμογή Telegram ότι από τους 15 νεκρούς , οι 14 ήσαν ξένοι χωρίς να διευκρινίζεται η εθνικότητας τους. Επίσης αναφέρεται ότι 39 εργαζόμενοι νοσηλεύονται, μεταξύ των οποίων εννέα οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Μόσχα.



Το συγκρότημα το οποίο είναι αυτοπροσδιορίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου στον κόσμο, αποτελεί μια κοινοπραξία της ρωσικής εταιρείας sibour και της κινεζικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Sinopec. Δεν είχε ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία του και προετοιμαζόταν για την έναρξη της παραγωγής.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι ερευνά το περιστατικό υπό το πρίσμα μιας πιθανής παραβίασης των κανόνων βιομηχανικής ασφαλείας όπως και τα αίτια της πυρκαγιάς.

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