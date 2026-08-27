Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τσέριν στην Αλ Ουάχντα
SPORTS
Παναθηναϊκός Άνταμ Τσέριν Αλ Ουάχντα

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τσέριν στην Αλ Ουάχντα

Ο Σλοβένος διεθνής μέσος αγωνίστηκε στους πράσινους για τέσσερα χρόνια

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τσέριν στην Αλ Ουάχντα
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Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα. 

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο. Μετά από τέσσερα χρόνια ο Σλοβένος διεθνής χαφ, έφυγε από τον Παναθηναϊκό. 

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού: « Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Αλ Ουάχντα.

Ο Σλοβένος διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2022 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024. Αγωνίστηκε 114 φορές στο πρωτάθλημα, 42 στα Κύπελλα Ευρώπης και 15 στο Κύπελλο Ελλάδας, καταγράφοντας συνολικά 171 συμμετοχές με 12 γκολ.

Ο Τσέριν ήρθε στους Πράσινους σε ηλικία 22 ετών και για μια τετραετία αποτέλεσε ένα σημαντικό στέλεχος της ομάδας, φορώντας μάλιστα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Άνταμ, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!»
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