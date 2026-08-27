Ο πρόεδρος της Συρίας πλήρωσε με κάρτα Visa σε εστιατόριο της Δαμασκού, ήταν η πρώτη διεθνής συναλλαγή έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων στη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Αχμέντ αλ Σαράα Κυρώσεις Visa Δαμασκός

Ο πρόεδρος της Συρίας πλήρωσε με κάρτα Visa σε εστιατόριο της Δαμασκού, ήταν η πρώτη διεθνής συναλλαγή έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων στη χώρα

Η συναλλαγή με κάρτα σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα για την επανασύνδεση της χώρας με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Ο πρόεδρος της Συρίας πλήρωσε με κάρτα Visa σε εστιατόριο της Δαμασκού, ήταν η πρώτη διεθνής συναλλαγή έπειτα από δεκαετίες κυρώσεων στη χώρα
10 ΣΧΟΛΙΑ
Με κάρτα Visa πλήρωσε σε εστιατόριο της Παλιάς Δαμασκού ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, σε μια συμβολική κίνηση που σηματοδοτεί την προσπάθεια επανασύνδεσης της χώρας με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα έπειτα από χρόνια διεθνών κυρώσεων.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Syria TV, ο αλ Σάρα πραγματοποίησε την ηλεκτρονική πληρωμή την Τετάρτη, παρουσία του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, Σαφουάτ Ρασλάν.

Την Πέμπτη, η Visa ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμή πραγματικής διεθνούς συναλλαγής με κάρτα στη Συρία. Η εταιρεία χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντικό βήμα προς τη δυνατότητα των επισκεπτών από το εξωτερικό να χρησιμοποιούν τις κάρτες Visa στη χώρα.



Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής, η Visa συνεργάστηκε με την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, τη Fransabank και την Paymera.

Σύμφωνα με την εταιρεία ψηφιακών πληρωμών, το ορόσημο αυτό εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την ενίσχυση της σύνδεσης της Συρίας με την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

Η προσπάθεια επιστροφής στις διεθνείς αγορές

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Συρία επιχειρεί να ανοικοδομήσει την οικονομία της και να αποκαταστήσει τους δεσμούς της με τις διεθνείς αγορές, μετά την άρση των κυρώσεων.

Κλείσιμο
Μιλώντας την Τετάρτη στα εγκαίνια της 63ης Διεθνούς Έκθεσης Δαμασκού, ο Άχμαντ αλ Σάρα δήλωσε ότι η χώρα έχει εισέλθει σε μια νέα φάση ανοικοδόμησης και ανάπτυξης.

Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα ότι η Συρία θα μπορέσει να ανακτήσει τον ιστορικό της ρόλο ως γέφυρα μεταξύ αγορών, εμπορικός διάδρομος και οικονομικός κόμβος που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση.

Εκτός της αμερικανικής λίστας έπειτα από 47 χρόνια

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Συρία αφαιρέθηκε από τον κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης Τραμπ για χαλάρωση των κυρώσεων.

Η Συρία περιλαμβανόταν στην αμερικανική λίστα από το 1979. Η διαγραφή της, έπειτα από 47 χρόνια, θεωρείται καθοριστική για την αποκατάσταση των οικονομικών συναλλαγών, την προσέλκυση επενδύσεων και τη σταδιακή επανένταξη της χώρας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης