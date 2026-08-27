Νέα τραγωδία στην Αλάσκα: Τέσσερις νεκροί από συντριβή αεροσκάφους
Νέα τραγωδία στην Αλάσκα: Τέσσερις νεκροί από συντριβή αεροσκάφους
Είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ με προορισμό το αεροδρόμιο της μικρής πόλης Σελντόβια
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη την Τετάρτη κοντά σε απομονωμένη παράκτια πόλη της Αλάσκας.
Σύμφωνα με το NBC News, το Piper PA-24, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ με προορισμό το αεροδρόμιο της μικρής πόλης Σελντόβια, περίπου 219 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Άνκορατζ.
Το αεροσκάφος κατέπεσε στο Seldovia Slough, κοντά στην ακτή, και βυθίστηκε σε νερό βάθους περίπου 4,6 μέτρων.
Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορούσαν αρχικά να προσεγγίσουν το αεροσκάφος και χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι να υποχωρήσει η παλίρροια. Στη συνέχεια κατάφεραν να ανασύρουν από την άτρακτο τις σορούς των τεσσάρων ατόμων.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά από άλλη αεροπορική τραγωδία στην Αλάσκα, όταν αεροσκάφος συνετρίβη σε απομακρυσμένη στρατιωτική εγκατάσταση στο δυτικό τμήμα της πολιτείας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες.
Σύμφωνα με τις Αρχές, εκείνο το αεροσκάφος επιχειρούσε για δεύτερη φορά να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης μέσα σε πυκνή ομίχλη, με τους πιλότους να μην μπορούν να διακρίνουν τον χωμάτινο αεροδιάδρομο.
Σύμφωνα με το NBC News, το Piper PA-24, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ με προορισμό το αεροδρόμιο της μικρής πόλης Σελντόβια, περίπου 219 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Άνκορατζ.
Το αεροσκάφος κατέπεσε στο Seldovia Slough, κοντά στην ακτή, και βυθίστηκε σε νερό βάθους περίπου 4,6 μέτρων.
Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορούσαν αρχικά να προσεγγίσουν το αεροσκάφος και χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι να υποχωρήσει η παλίρροια. Στη συνέχεια κατάφεραν να ανασύρουν από την άτρακτο τις σορούς των τεσσάρων ατόμων.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος.
Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά από άλλη αεροπορική τραγωδία στην Αλάσκα, όταν αεροσκάφος συνετρίβη σε απομακρυσμένη στρατιωτική εγκατάσταση στο δυτικό τμήμα της πολιτείας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες.
Σύμφωνα με τις Αρχές, εκείνο το αεροσκάφος επιχειρούσε για δεύτερη φορά να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης μέσα σε πυκνή ομίχλη, με τους πιλότους να μην μπορούν να διακρίνουν τον χωμάτινο αεροδιάδρομο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα