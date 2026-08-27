Νέα τραγωδία στην Αλάσκα: Τέσσερις νεκροί από συντριβή αεροσκάφους
ΚΟΣΜΟΣ
Αλάσκα Συντριβή αεροπλάνου Νεκροί

Νέα τραγωδία στην Αλάσκα: Τέσσερις νεκροί από συντριβή αεροσκάφους

Είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ με προορισμό το αεροδρόμιο της μικρής πόλης Σελντόβια

Νέα τραγωδία στην Αλάσκα: Τέσσερις νεκροί από συντριβή αεροσκάφους
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη την Τετάρτη κοντά σε απομονωμένη παράκτια πόλη της Αλάσκας.

Σύμφωνα με το NBC News, το Piper PA-24, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα, είχε απογειωθεί από το Άνκορατζ με προορισμό το αεροδρόμιο της μικρής πόλης Σελντόβια, περίπου 219 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Άνκορατζ.

Το αεροσκάφος κατέπεσε στο Seldovia Slough, κοντά στην ακτή, και βυθίστηκε σε νερό βάθους περίπου 4,6 μέτρων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορούσαν αρχικά να προσεγγίσουν το αεροσκάφος και χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι να υποχωρήσει η παλίρροια. Στη συνέχεια κατάφεραν να ανασύρουν από την άτρακτο τις σορούς των τεσσάρων ατόμων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την πτώση του αεροσκάφους. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά από άλλη αεροπορική τραγωδία στην Αλάσκα, όταν αεροσκάφος συνετρίβη σε απομακρυσμένη στρατιωτική εγκατάσταση στο δυτικό τμήμα της πολιτείας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι οκτώ επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, εκείνο το αεροσκάφος επιχειρούσε για δεύτερη φορά να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης μέσα σε πυκνή ομίχλη, με τους πιλότους να μην μπορούν να διακρίνουν τον χωμάτινο αεροδιάδρομο.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης