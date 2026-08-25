Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε βιομηχανικό εργοτάξιο στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
Ρωσία Φωτιά

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε βιομηχανικό εργοτάξιο στη Ρωσία

24 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο κι άλλοι 122 τραυματίες δέχθηκαν επί τόπου ιατρική φροντίδα

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε βιομηχανικό εργοτάξιο στη Ρωσία
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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε βιομηχανικό εργοτάξιο στην περιφέρεια Αμούρ, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Νεκροί είναι δύο Κινέζοι κι ένας Ρώσος, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της κοινοπραξίας που ανέλαβε την κατασκευή του πετροχημικού συγκροτήματος Amur GCC. Αναφέρεται επίσης πως 24 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο κι άλλοι 122 τραυματίες δέχθηκαν επί τόπου ιατρική φροντίδα.



«Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στο σημείο» παράλληλα με την προσπάθειες των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς, αναφέρει η εταιρεία. Διευκρινίζει επίσης πως η πυρκαγιά ξέσπασε σε βοηθητικό χώρο των εγκαταστάσεων και ότι ο βασικός εξοπλισμός του συγκροτήματος δεν υπέστη ζημιές.


Την κατασκευή του συγκροτήματος σε αυτήν την περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής έχει αναλάβει κοινοπραξία της ρωσικής εταιρείας πετροχημικών Sibur και του κινεζικού ενεργειακού ομίλου Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation).

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