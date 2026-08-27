Ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα στη Γερμανία, πάνω από 15.800 νεκροί λόγω ακραίων θερμοκρασιών

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι τα αναγκαία μέτρα αποτελούν ευθύνη των κρατιδίων - Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν οδηγεί η ζέστη στον θάνατο αλλά πρόκειται για συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και άλλων παθήσεων - Επλήγησαν κυρίως άτομα άνω των 75 ετών