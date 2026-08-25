Ομάν και Ιράν συζητούν για έναν «προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας» μέσω των Στενών και για αποναρκοθέτηση
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Ομάν και Ιράν συζητούν για έναν «προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας» μέσω των Στενών και για αποναρκοθέτηση

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αυτό το προτεινόμενο πλαίσιο για την επανέναρξη της ασφαλούς ναυσιπλοΐας

Ομάν και Ιράν συζητούν για έναν «προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας» μέσω των Στενών και για αποναρκοθέτηση
Οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν συζήτησαν σήμερα για μια συμφωνία-πλαίσιο που καθορίζει έναν «προσωρινό διάδρομο» εντός των Στενών του Ορμούζ και προβλέπει μια επιχείρηση αποναρκοθέτησης σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο, που αποτελεί το επίκεντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους.

«Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για ένα "πλαίσιο κατά στάδια" που περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός κοινού προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και μια συμφωνία για την εφαρμογή ενός κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης των Στενών», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, το οποίο διευκρινίζει ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο με στόχο την εξεύρεση μόνιμης λύσης.


Ο υπουργός Εξωτερικών του σουλτανάτου του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσάιντι έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί σχετικά με τις μελλοντικές ρυθμίσεις για τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το Reuters, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε αυτό το προτεινόμενο πλαίσιο για την επανέναρξη της ασφαλούς ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο ΥΠΕΞ του Ομάν δήλωσε σήμερα από την Τεχεράνη ότι ελπίζει πως η χώρα του και το Ιράν θα ανακοινώσουν τη δημιουργία του προσωρινού διαδρόμου ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, σύντομα, έπειτα από εβδομάδες συζητήσεων.

«Έχω μεγάλες ελπίδες ότι θα ανακοινώσουμε σύντομα έναν προσωρινό διάδρομο για τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και πρακτικές ρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής ναυσιπλοΐα. Η μελλοντική διαχείριση των Στενών και μια μόνιμη λύση θα ακολουθήσουν εν ευθέτω χρόνω», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της διπλωματίας του σουλτανάτου, μετά τις συνομιλίες του με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί.

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