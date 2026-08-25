Πρόταση για υποχρεωτικά ιταλικά σε γονείς ξένων μαθητών που δυσκολεύονται στο σχολείο: Δεν μπορεί να χάνεται στο σπίτι αυτό που κερδίζεται στις τάξεις, λέει ο υπουργός Παιδείας