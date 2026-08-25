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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ανοιxτά του Ομάν, σώο το πλήρωμα
ΚΟΣΜΟΣ
Τάνκερ Στενά του Ορμούζ Δεξαμενόπλοιο

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ανοιxτά του Ομάν, σώο το πλήρωμα

Δεν προσδιορίστηκε από την UKMTO η σημαία του πλοίου που ακινητοποιήθηκε

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» ανοιxτά του Ομάν, σώο το πλήρωμα
Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το μηχανοστάσιό του και να ακινητοποιηθεί, ενώ έπλεε στον θαλάσσιο χώρα ανοικτά των ακτών του Ομάν, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.

Το πλήρωμα του τάνκερ είναι σώο.

Η επίθεση καταγράφτηκε 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά από την πόλη Ας Σίσα του Ομάν, στα Στενά του Ορμούζ.

Ούτε η σημαία, ούτε η χώρα στην οποία ανήκει, ούτε η κατεύθυνση του πλοίου διευκρινίστηκαν.

Πλοία τα οποία διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ μπαίνουν συχνά στο στόχαστρο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, που διεκδικεί τον έλεγχο αυτού του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, βρέθηκε τη Δευτέρα αντιμέτωπη με την απειλή των ΗΠΑ πως θα της επιβληθεί «οικονομική ασφυξία», με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να παρουσιάζει νέα σειρά κυρώσεων στους εμπορικούς εταίρους της.

(Φωτογραφία αρχείου)

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