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Ο πρίγκιπας Χάρι αποχωρεί από αφρικανική ΜΚΟ η οποία παραδέχθηκε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κονγκό
Ο πρίγκιπας Χάρι αποχωρεί από αφρικανική ΜΚΟ η οποία παραδέχθηκε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κονγκό
H African Parks παραδέχθηκε τον περασμένο χρόνο ότι μέλη του προσωπικού της διέπραξαν βιαιοπραγίες στο εθνικό πάρκο Οντζάλα- Κοκούα στο Κονγκό - Ο Χάρι διετέλεσε πρόεδρος της African Parks για έξι χρόνια, έως το 2023
O πρίγκιπας Χάρι αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο της αφρικανικής ΜΚΟ για την προστασία των ζώων African Parks, η οποία είχε παραδεχθεί τον περασμένο χρόνο παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Κονγκό, έγινε σήμερα γνωστό από την οργάνωση και τον εκπρόσωπο Τύπου του δούκα του Σάσεξ.
Έπειτα από μια έρευνα, αυτή η ισχυρή μη κυβερνητική οργάνωση είχε παραδεχθεί τον Μάιο του 2025 ότι μέλη του προσωπικού της διέπραξαν βιαιοπραγίες, μετά την κυκλοφορία στον Τύπο κατηγοριών για φόνους, βιασμούς και βασανιστήρια που φέρονται να διέπραξαν φύλακές της στο εθνικό πάρκο Οντζάλα- Κοκούα στο Κονγκό.
Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου είναι «υπερήφανος για τα δέκα χρόνια που πέρασε στους κόλπους της African Parks και στηρίζει πλήρως την ενίσχυση της διοίκησης του οργανισμού» είπε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του.
«Η δέσμευσή του υπέρ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στην Αφρική παραμένει αναλλοίωτη και εκείνος συνεχίζει να στηρίζει την αποστολή του African Parks», συμπληρώνεται σε μια σύντομη ανακοίνωση.
Η ΜΚΟ επισήμανε από την πλευρά της πως το διοικητικό συμβούλιό της και ο δούκας του Σάσεξ «συμφώνησαν από κοινού πως έπειτα από υπηρεσία δέκα ετών, είχε έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί ο επίσημος ρόλος του, στο πλαίσιο μιας φυσιολογικής ανανέωσης της διοίκησης».
Ο πρίγκιπας Χάρι «δεν απομακρύνθηκε από το διοικητικό συμβούλιο», διευκρινίζει επίσης η οργάνωση, που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ και διαχειρίζεται 24 προστατευόμενες περιοχές και εθνικά πάρκα σε 13 αφρικανικές χώρες.
Ο Χάρι, ο οποίος ζει από το 2020 στις ΗΠΑ με τη σύζυγό του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, θα μετακομίσει σύντομα πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την οικογένειά του. Διετέλεσε πρόεδρος της African Parks για έξι χρόνια, έως το 2023, ημερομηνία κατά την οποία έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της.
Τον Ιανουάριο του 2024, η βρετανική εφημερίδα Mail on Sunday και το γερμανικό ενημερωτικό μέσο Tagesschau είχαν δημοσιεύσει μαρτυρίες κατοίκων που κατηγορούσαν τους φύλακες που απασχολούνταν στην African Parks για σοβαρά περιστατικά βίας σε βάρος μελών των αυτόχθονων Μπάκα, κοντά στο εθνικό πάρκο Οντζάλα-Κοκούα.
Το δικηγορικό γραφείο Omnia, το οποίο ανέλαβε να διεξαγάγει μια έρευνα, δήλωσε ότι εξέτασε «21 περιστατικά» που αφορούσαν «καταγγελίες για σοβαρές πράξεις σωματικής και σεξουαλικής βίας (συμπεριλαμβανομένων βιασμών), οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης, καθώς και για ανθρωποκτονίες, αυθαίρετες συλλήψεις και αυθαίρετες κρατήσεις».
Ωστόσο, «σε συμφωνία με την African Parks», το δικηγορικό γραφείο δεν δημοσίευσε τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνάς του.
Έπειτα από μια έρευνα, αυτή η ισχυρή μη κυβερνητική οργάνωση είχε παραδεχθεί τον Μάιο του 2025 ότι μέλη του προσωπικού της διέπραξαν βιαιοπραγίες, μετά την κυκλοφορία στον Τύπο κατηγοριών για φόνους, βιασμούς και βασανιστήρια που φέρονται να διέπραξαν φύλακές της στο εθνικό πάρκο Οντζάλα- Κοκούα στο Κονγκό.
Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου είναι «υπερήφανος για τα δέκα χρόνια που πέρασε στους κόλπους της African Parks και στηρίζει πλήρως την ενίσχυση της διοίκησης του οργανισμού» είπε σήμερα ο εκπρόσωπος Τύπου του.
«Η δέσμευσή του υπέρ της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στην Αφρική παραμένει αναλλοίωτη και εκείνος συνεχίζει να στηρίζει την αποστολή του African Parks», συμπληρώνεται σε μια σύντομη ανακοίνωση.
Η ΜΚΟ επισήμανε από την πλευρά της πως το διοικητικό συμβούλιό της και ο δούκας του Σάσεξ «συμφώνησαν από κοινού πως έπειτα από υπηρεσία δέκα ετών, είχε έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί ο επίσημος ρόλος του, στο πλαίσιο μιας φυσιολογικής ανανέωσης της διοίκησης».
Ο πρίγκιπας Χάρι «δεν απομακρύνθηκε από το διοικητικό συμβούλιο», διευκρινίζει επίσης η οργάνωση, που εδρεύει στο Γιοχάνεσμπουργκ και διαχειρίζεται 24 προστατευόμενες περιοχές και εθνικά πάρκα σε 13 αφρικανικές χώρες.
Ο Χάρι, ο οποίος ζει από το 2020 στις ΗΠΑ με τη σύζυγό του Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, θα μετακομίσει σύντομα πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με την οικογένειά του. Διετέλεσε πρόεδρος της African Parks για έξι χρόνια, έως το 2023, ημερομηνία κατά την οποία έγινε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της.
Τον Ιανουάριο του 2024, η βρετανική εφημερίδα Mail on Sunday και το γερμανικό ενημερωτικό μέσο Tagesschau είχαν δημοσιεύσει μαρτυρίες κατοίκων που κατηγορούσαν τους φύλακες που απασχολούνταν στην African Parks για σοβαρά περιστατικά βίας σε βάρος μελών των αυτόχθονων Μπάκα, κοντά στο εθνικό πάρκο Οντζάλα-Κοκούα.
Το δικηγορικό γραφείο Omnia, το οποίο ανέλαβε να διεξαγάγει μια έρευνα, δήλωσε ότι εξέτασε «21 περιστατικά» που αφορούσαν «καταγγελίες για σοβαρές πράξεις σωματικής και σεξουαλικής βίας (συμπεριλαμβανομένων βιασμών), οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης, καθώς και για ανθρωποκτονίες, αυθαίρετες συλλήψεις και αυθαίρετες κρατήσεις».
Ωστόσο, «σε συμφωνία με την African Parks», το δικηγορικό γραφείο δεν δημοσίευσε τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνάς του.
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