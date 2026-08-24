Avengers Labs: Πέντε εκατομμύρια εικόνες από drones εκπαιδεύουν την AI να βρίσκει στόχους, η νέα τεχνολογία που η Ουκρανία θα μοιραστεί με τη Βρετανία

Kyiv Gives Defense Startups Access to Something Silicon Valley Cannot Buy—



Ukraine’s Defense Ministry has opened Avengers Labs, a training platform built around roughly five million annotated battlefield frames collected largely through the DELTA combat-management system.… pic.twitter.com/ZqXYh2Wkug — JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) August 11, 2026

Τα 2,2 δευτερόλεπτα που αλλάζουν τη μάχη

Όταν ο χειριστής αφήνει το drone να συνεχίσει μόνο του

Ukraine’s Armed Forces are using more than 70 AI- and computer-vision-enabled systems to strike enemy targets.



More than 200 Ukrainian companies are developing AI drones, while Brave1 Market currently offers 46 AI solutions, including target recognition, optical stabilization… pic.twitter.com/h6S6HFFwuc — MilitarUa (@MilitarUa_) August 18, 2026

Το Λονδίνο αγοράζει κάτι που δεν πωλείται

Το «εργαστήριο» που η Δύση δεν θα μπορούσε να κατασκευάσει

Η Ρωσία αλλάζει καμουφλάζ – ο αλγόριθμος ξαναπηγαίνει σχολείο

Το 70% και η επικίνδυνη πλευρά της εξίσωσης

Μετά τα drones, ο πόλεμος των αλγορίθμων

Υπάρχει, όμως, κάτι που ακόμη και τα χρήματα δυσκολεύονται να αγοράσουν:. Αυτό είναι το περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει σήμερα το Κίεβο.Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, το σύστημα αναλύει, ενώ η. Η αναγνώριση μιας μονάδας εξοπλισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε περίπου 2,2 δευτερόλεπτα. Αριθμοί που από μόνοι τους δεν περιγράφουν πλήρως την αλλαγή.Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο χειριστής δεν χρειάζεται πλέον να αποτελεί το μοναδικό ζευγάρι μάτια πάνω από το πεδίο. Ο αλγόριθμος παρακολουθεί μαζί του. Και δεν κουράζεται.Στον σημερινό πόλεμο, ο χρόνος ανάμεσα στον εντοπισμό ενός στόχου και στην προσβολή του έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανταγωνισμού. Όποιος βλέπει πρώτος, πυροβολεί πρώτος. Και όποιος μπορεί να μετατρέψει ταχύτερα την εικόνα σε πληροφορία αποκτά πλεονέκτημα. Η AI μπορεί να μειώσει ακριβώς αυτόν τον χρόνο.Ένα drone μεταδίδει εικόνα. Ο αλγόριθμος αναγνωρίζει ένα πιθανό όχημα. Το ταξινομεί. Επισημαίνει τη θέση του. Ο χειριστής δεν χρειάζεται να ψάξει ολόκληρη την εικόνα για να αντιληφθεί τι βρίσκεται μπροστά του.Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται έτσι ένας δεύτερος παρατηρητής. Το επόμενο βήμα, όμως, είναι πολύ πιο σημαντικό. Να πάψει να είναι μόνο παρατηρητής.Οι ίδιοι οι Ουκρανοί περιγράφουν ήδη εφαρμογές, στις οποίες η AI δεν περιορίζεται στην αναγνώριση. Σε ένα σενάριο, ο άνθρωπος εντοπίζει και επιλέγει τον στόχο και στη συνέχεια το drone μπορεί να διορθώνει αυτόνομα την τελική του πορεία προς αυτόν.Σε ένα δεύτερο και σαφώς πιο προωθημένο μοντέλο, ένα μη επανδρωμένο σύστημα μπορεί να κατευθυνθεί σε συγκεκριμένη περιοχή, να αναζητήσει εκεί έναν στόχο, να τον αναγνωρίσει και να ενεργήσει σύμφωνα με την προκαθορισμένη λογική της αποστολής του.Η διαφορά είναι θεμελιώδης. Ο άνθρωπος δεν εξαφανίζεται υποχρεωτικά από την αλυσίδα. Αλλάζει όμως θέση μέσα σε αυτή. Από χειριστής κάθε μεμονωμένης κίνησης μπορεί σταδιακά να μετατραπεί σεΚαι κάπου εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση για το μέλλον του πολέμου.Η συμφωνία της Βρετανίας με την Ουκρανία αποκτά υπό αυτό το πρίσμα πολύ μεγαλύτερη σημασία.Το Λονδίνο γίνεται ο, επιτρέποντας σε βρετανικές εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητές να συνεργαστούν με την ουκρανική πλευρά πάνω σε δεδομένα που έχουν παραχθεί σε πραγματικές επιχειρήσεις.Η συνεργασία προβλέπεται να επεκταθεί σε πεδία που ξεπερνούν την απλή αναγνώριση στόχων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η χρήση καλωδίων οπτικών ινών ως εκτεταμένων αισθητήρων για την προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με την AI να αναλύει τα δεδομένα τους, αλλά και η ανάπτυξη χαμηλής κατανάλωσης επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης για drones και αυτόνομα συστήματα.Υπάρχει, όμως, μια ευρύτερη μεταβολή πίσω από τη συμφωνία. Από το 2022 και μετά η Δύση έστελνε στην Ουκρανία όπλα και τεχνολογία. Abrams, Leopard, Patriot, HIMARS, Storm Shadow και δεκάδες ακόμη συστήματα ακολούθησαν αυτή τη διαδρομή.Τώρα ένα διαφορετικό είδος στρατιωτικής τεχνογνωσίας αρχίζει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Από το ουκρανικό μέτωπο προς τη Δύση.Η Ουκρανία έχει περιγραφεί πολλές φορές ως. Η διατύπωση κινδυνεύει πλέον να γίνει κλισέ, αλλά στην περίπτωση της AI αποκτά σχεδόν κυριολεκτική σημασία.Κανένας δυτικός στρατός δεν μπορεί να αναπαραγάγει πλήρως σε μια άσκηση αυτό που συμβαίνει καθημερινά σε ένα μέτωπο εκατοντάδων χιλιομέτρων. Την ταυτόχρονη παρουσία χιλιάδων drones. Τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Τις παρεμβολές. Την προσπάθεια εξαπάτησης των αισθητήρων. Τη συνεχή αλλαγή τακτικών. Την εμφάνιση νέων όπλων και νέων αντιμέτρων μέσα σε διάστημα εβδομάδων. Και κυρίως την πίεση ενός αντιπάλου που προσαρμόζεται επειδή διαφορετικά θα καταστραφεί.Τα Avengers Labs αποθηκεύουν ψηφιακά ένα μέρος αυτής της εμπειρίας. Και αυτό δημιουργεί έναν μηχανισμό που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερος από οποιοδήποτε μεμονωμένο drone:. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται συνεχώς.Αυτό είναι ίσως και το στοιχείο που διαφοροποιεί περισσότερο τον πόλεμο της AI από προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις.Ένα οπλικό σύστημα κατασκευάζεται, παραδίδεται και κάποια στιγμή παλιώνει. Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να μαθαίνει.Αν οι ρωσικές δυνάμεις αλλάξουν τον τρόπο, με τον οποίο κρύβουν ένα άρμα, οι νέες εικόνες μπορούν να επιστρέψουν στο dataset.Αν εμφανιστεί διαφορετικό drone, προστίθενται νέα δεδομένα. Αν αλλάξουν οι τακτικές στο πεδίο, δημιουργούνται νέα παραδείγματα. Το πεδίο της μάχης μετατρέπεται έτσι σε ένα τεράστιο feedback loop.Ο αντίπαλος προσαρμόζεται στον αλγόριθμο και ο αλγόριθμος προσαρμόζεται στον αντίπαλο.Υπάρχει, ωστόσο, ένας αριθμός που πρέπει να διαβαστεί και διαφορετικά. Αν ένα σύστημα αναγνωρίζει σωστά περίπου το 70% των στόχων, τότε η συζήτηση δεν αφορά μόνο όσα βλέπει σωστά. Αφορά και όσα μπορεί να δει λάθος.Όσο η AI περιορίζεται στο να προτείνει στον άνθρωπο έναν πιθανό στόχο, το ζήτημα παραμένειΌσο, όμως, η αυτονομία αυξάνεται και ο χρόνος από την αναγνώριση μέχρι την προσβολή συρρικνώνεται, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η σημασία του ερωτήματος:Η τεχνολογία κινείται ήδη γρηγορότερα από το διεθνές πλαίσιο που επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα.Τα Avengers Labs δεν είναι από μόνα τους το «». Είναι όμως κάτι που ενδεχομένως έχει μεγαλύτερη σημασία. Το σχολείο στο οποίο εκπαιδεύονται τα όπλα του μέλλοντος.Η Ουκρανία διαθέτει σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον ιδιαίτερα αποθέματα πραγματικών δεδομένων σύγχρονου πολέμου στον κόσμο. Και για πρώτη φορά αρχίζει να ανοίγει ένα μέρος αυτής της εμπειρίας σε έναν μεγάλο δυτικό σύμμαχο.Η σημασία της εξέλιξης δεν θα φανεί απαραίτητα στο επόμενο ουκρανικό πλήγμα. Μπορεί να φανεί χρόνια αργότερα σε ένα βρετανικό drone, σε έναν ευρωπαϊκό αισθητήρα ή σε ένα αυτόνομο σύστημα που ακόμη δεν έχει κατασκευαστεί.Γιατί η μεγάλη κληρονομιά του πολέμου στην Ουκρανία για τις δυτικές ένοπλες δυνάμεις μπορεί τελικά να μην είναι μόνο όσα έμαθαν για τα drones. Μπορεί να είναι τα εκατομμύρια πραγματικά δευτερόλεπτα πολέμου με τα οποία έμαθαν τις μηχανές να βλέπουν.