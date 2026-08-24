Avengers Labs: Πέντε εκατομμύρια εικόνες από drones εκπαιδεύουν την AI να βρίσκει στόχους, η νέα τεχνολογία που η Ουκρανία θα μοιραστεί με τη Βρετανία
Η συμφωνία της Ουκρανίας με τη Βρετανία ανοίγει για πρώτη φορά σε ξένη χώρα ένα από τα πολυτιμότερα ψηφιακά αρχεία του ουκρανικού πολέμου
Για περισσότερο από τέσσερα χρόνια όλα αυτά αποτελούσαν πρωτίστως εικόνες ενός πολέμου. Τώρα αποτελούν και κάτι άλλο: εκπαιδευτικό υλικό για τους αλγορίθμους που μπορεί να πολεμούν στους πολέμους του αύριο.
Αυτή είναι η πραγματική σημασία των Avengers Labs, της ουκρανικής πλατφόρμας στρατιωτικής τεχνητής νοημοσύνης που συγκεντρώνει εκατομμύρια επισημασμένες εικόνες από πραγματικές επιχειρήσεις. Ένα τεράστιο ψηφιακό αρχείο στο οποίο η AI μαθαίνει να ξεχωρίζει ένα άρμα από ένα φορτηγό, ένα σύστημα αεράμυνας από το περιβάλλον του ή έναν πιθανό στόχο μέσα στο χάος μιας πραγματικής μάχης.
Η απόφαση της Βρετανίας να γίνει ο πρώτος ξένος εταίρος που αποκτά πρόσβαση σε αυτή την υποδομή δίνει πλέον στο πρόγραμμα διαφορετική διάσταση. Γιατί το Κίεβο δεν μοιράζεται απλώς μια ακόμη τεχνολογία. Αρχίζει να μοιράζεται με τους συμμάχους του τα δεδομένα του πολέμου.
The UK and Ukraine have signed a landmark AI partnership to develop new defence technologies and strengthen national security.— Cabinet Office (@cabinetofficeuk) August 24, 2026
The UK will be the first international partner to access Ukraine’s Avengers AI Labs, combining Ukrainian battlefield insight with British AI expertise. pic.twitter.com/xuSoyQMrbq
Ο πόλεμος έγινε datasetΗ δύναμη των Avengers Labs δεν βρίσκεται σε κάποιο εντυπωσιακό νέο drone ή σε ένα όπλο που μπορεί να παρουσιαστεί σε μια στρατιωτική έκθεση. Βρίσκεται σε περίπου πέντε εκατομμύρια annotated εικόνες πραγματικών επιχειρήσεων, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχεται από το DELTA, το ψηφιακό οικοσύστημα διαχείρισης του πεδίου μάχης που έχει αναπτύξει η Ουκρανία.
Κάθε εικόνα έχει αξία επειδή δεν είναι απλώς φωτογραφία. Τα αντικείμενα που εμφανίζονται έχουν ταξινομηθεί και επισημανθεί ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Άρματα. Τεθωρακισμένα. Πυροβολικό. Συστήματα αεράμυνας. Shahed. UAV. Άνθρωποι. Και κυρίως όλα αυτά όπως πραγματικά εμφανίζονται στον πόλεμο και όχι όπως θα φωτογραφίζονταν σε ένα πεδίο δοκιμών.
Ένα άρμα στο μέτωπο μπορεί να είναι καλυμμένο με κλαδιά, δίχτυα και αυτοσχέδια προστασία. Μπορεί να φαίνεται μόνο ένα μικρό τμήμα του μέσα από θερμική κάμερα. Η εικόνα μπορεί να είναι θολή επειδή το drone κινείται ή να έχει επηρεαστεί από παρεμβολές. Αυτές ακριβώς οι ατέλειες είναι που κάνουν τα δεδομένα πολύτιμα.
5 millones de imágenes de campo de batalla disponibles para entrenar la IA de defensa ucraniana.— BELLUMARTIS (@bellumartis) August 10, 2026
El Ministerio de Defensa ha abierto el acceso a Avengers Labs, una plataforma para entrenar inteligencia artificial con datos reales de combate, a empresas ucranianas. pic.twitter.com/eeEq8QphsC
Γιατί ένας αλγόριθμος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο δεν αρκεί να μάθει πώς μοιάζει ένα T-90 σε μια καθαρή φωτογραφία. Πρέπει να μάθει πώς μοιάζει ένα T-90 όταν κάποιος προσπαθεί να το κάνει να μη μοιάζει με T-90.
Πέντε εκατομμύρια εικόνες που δεν μπορείς να αγοράσειςΕδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει αποκτήσει η Ουκρανία. Οι μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες του κόσμου μπορούν να επενδύσουν δισεκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούν να κατασκευάσουν καλύτερους αισθητήρες, ισχυρότερους επεξεργαστές και προηγμένα drones.
Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, το σύστημα αναλύει περισσότερα από 100.000 streams βίντεο από UAV κάθε μήνα, ενώ η AI μπορεί να εντοπίζει περίπου το 70% των εχθρικών στόχων σε πραγματικό χρόνο. Η αναγνώριση μιας μονάδας εξοπλισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε περίπου 2,2 δευτερόλεπτα. Αριθμοί που από μόνοι τους δεν περιγράφουν πλήρως την αλλαγή.
Kyiv Gives Defense Startups Access to Something Silicon Valley Cannot Buy—— JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) August 11, 2026
Ukraine’s Defense Ministry has opened Avengers Labs, a training platform built around roughly five million annotated battlefield frames collected largely through the DELTA combat-management system.… pic.twitter.com/ZqXYh2Wkug
Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι ο χειριστής δεν χρειάζεται πλέον να αποτελεί το μοναδικό ζευγάρι μάτια πάνω από το πεδίο. Ο αλγόριθμος παρακολουθεί μαζί του. Και δεν κουράζεται.
Τα 2,2 δευτερόλεπτα που αλλάζουν τη μάχηΣτον σημερινό πόλεμο, ο χρόνος ανάμεσα στον εντοπισμό ενός στόχου και στην προσβολή του έχει γίνει ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανταγωνισμού. Όποιος βλέπει πρώτος, πυροβολεί πρώτος. Και όποιος μπορεί να μετατρέψει ταχύτερα την εικόνα σε πληροφορία αποκτά πλεονέκτημα. Η AI μπορεί να μειώσει ακριβώς αυτόν τον χρόνο.
Ένα drone μεταδίδει εικόνα. Ο αλγόριθμος αναγνωρίζει ένα πιθανό όχημα. Το ταξινομεί. Επισημαίνει τη θέση του. Ο χειριστής δεν χρειάζεται να ψάξει ολόκληρη την εικόνα για να αντιληφθεί τι βρίσκεται μπροστά του.
Η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται έτσι ένας δεύτερος παρατηρητής. Το επόμενο βήμα, όμως, είναι πολύ πιο σημαντικό. Να πάψει να είναι μόνο παρατηρητής.
Όταν ο χειριστής αφήνει το drone να συνεχίσει μόνο τουΟι ίδιοι οι Ουκρανοί περιγράφουν ήδη εφαρμογές, στις οποίες η AI δεν περιορίζεται στην αναγνώριση. Σε ένα σενάριο, ο άνθρωπος εντοπίζει και επιλέγει τον στόχο και στη συνέχεια το drone μπορεί να διορθώνει αυτόνομα την τελική του πορεία προς αυτόν.
Σε ένα δεύτερο και σαφώς πιο προωθημένο μοντέλο, ένα μη επανδρωμένο σύστημα μπορεί να κατευθυνθεί σε συγκεκριμένη περιοχή, να αναζητήσει εκεί έναν στόχο, να τον αναγνωρίσει και να ενεργήσει σύμφωνα με την προκαθορισμένη λογική της αποστολής του.
Η διαφορά είναι θεμελιώδης. Ο άνθρωπος δεν εξαφανίζεται υποχρεωτικά από την αλυσίδα. Αλλάζει όμως θέση μέσα σε αυτή. Από χειριστής κάθε μεμονωμένης κίνησης μπορεί σταδιακά να μετατραπεί σε επόπτη ενός συστήματος που εκτελεί μόνο του ολοένα περισσότερα στάδια της αποστολής.
Ukraine’s Armed Forces are using more than 70 AI- and computer-vision-enabled systems to strike enemy targets.— MilitarUa (@MilitarUa_) August 18, 2026
More than 200 Ukrainian companies are developing AI drones, while Brave1 Market currently offers 46 AI solutions, including target recognition, optical stabilization… pic.twitter.com/h6S6HFFwuc
Και κάπου εκεί βρίσκεται η πραγματική συζήτηση για το μέλλον του πολέμου.
Το Λονδίνο αγοράζει κάτι που δεν πωλείταιΗ συμφωνία της Βρετανίας με την Ουκρανία αποκτά υπό αυτό το πρίσμα πολύ μεγαλύτερη σημασία.
Το Λονδίνο γίνεται ο πρώτος διεθνής εταίρος που αποκτά πρόσβαση στα Avengers Labs, επιτρέποντας σε βρετανικές εταιρείες, πανεπιστήμια και ερευνητές να συνεργαστούν με την ουκρανική πλευρά πάνω σε δεδομένα που έχουν παραχθεί σε πραγματικές επιχειρήσεις.
Η συνεργασία προβλέπεται να επεκταθεί σε πεδία που ξεπερνούν την απλή αναγνώριση στόχων. Μεταξύ αυτών βρίσκεται η χρήση καλωδίων οπτικών ινών ως εκτεταμένων αισθητήρων για την προστασία στρατιωτικών εγκαταστάσεων, με την AI να αναλύει τα δεδομένα τους, αλλά και η ανάπτυξη χαμηλής κατανάλωσης επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης για drones και αυτόνομα συστήματα.
Υπάρχει, όμως, μια ευρύτερη μεταβολή πίσω από τη συμφωνία. Από το 2022 και μετά η Δύση έστελνε στην Ουκρανία όπλα και τεχνολογία. Abrams, Leopard, Patriot, HIMARS, Storm Shadow και δεκάδες ακόμη συστήματα ακολούθησαν αυτή τη διαδρομή.
Τώρα ένα διαφορετικό είδος στρατιωτικής τεχνογνωσίας αρχίζει να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Από το ουκρανικό μέτωπο προς τη Δύση.
Το «εργαστήριο» που η Δύση δεν θα μπορούσε να κατασκευάσειΗ Ουκρανία έχει περιγραφεί πολλές φορές ως εργαστήριο του σύγχρονου πολέμου. Η διατύπωση κινδυνεύει πλέον να γίνει κλισέ, αλλά στην περίπτωση της AI αποκτά σχεδόν κυριολεκτική σημασία.
Κανένας δυτικός στρατός δεν μπορεί να αναπαραγάγει πλήρως σε μια άσκηση αυτό που συμβαίνει καθημερινά σε ένα μέτωπο εκατοντάδων χιλιομέτρων. Την ταυτόχρονη παρουσία χιλιάδων drones. Τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Τις παρεμβολές. Την προσπάθεια εξαπάτησης των αισθητήρων. Τη συνεχή αλλαγή τακτικών. Την εμφάνιση νέων όπλων και νέων αντιμέτρων μέσα σε διάστημα εβδομάδων. Και κυρίως την πίεση ενός αντιπάλου που προσαρμόζεται επειδή διαφορετικά θα καταστραφεί.
Τα Avengers Labs αποθηκεύουν ψηφιακά ένα μέρος αυτής της εμπειρίας. Και αυτό δημιουργεί έναν μηχανισμό που μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερος από οποιοδήποτε μεμονωμένο drone: πόλεμος → δεδομένα → εκπαίδευση AI → νέο σύστημα → επιστροφή στο μέτωπο → νέα δεδομένα. Ο κύκλος επαναλαμβάνεται συνεχώς.
Η Ρωσία αλλάζει καμουφλάζ – ο αλγόριθμος ξαναπηγαίνει σχολείοΑυτό είναι ίσως και το στοιχείο που διαφοροποιεί περισσότερο τον πόλεμο της AI από προηγούμενες τεχνολογικές επαναστάσεις.
Ένα οπλικό σύστημα κατασκευάζεται, παραδίδεται και κάποια στιγμή παλιώνει. Ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνεχίσει να μαθαίνει.
Αν οι ρωσικές δυνάμεις αλλάξουν τον τρόπο, με τον οποίο κρύβουν ένα άρμα, οι νέες εικόνες μπορούν να επιστρέψουν στο dataset.
Αν εμφανιστεί διαφορετικό drone, προστίθενται νέα δεδομένα. Αν αλλάξουν οι τακτικές στο πεδίο, δημιουργούνται νέα παραδείγματα. Το πεδίο της μάχης μετατρέπεται έτσι σε ένα τεράστιο feedback loop.
Ο αντίπαλος προσαρμόζεται στον αλγόριθμο και ο αλγόριθμος προσαρμόζεται στον αντίπαλο.
Το 70% και η επικίνδυνη πλευρά της εξίσωσηςΥπάρχει, ωστόσο, ένας αριθμός που πρέπει να διαβαστεί και διαφορετικά. Αν ένα σύστημα αναγνωρίζει σωστά περίπου το 70% των στόχων, τότε η συζήτηση δεν αφορά μόνο όσα βλέπει σωστά. Αφορά και όσα μπορεί να δει λάθος.
Όσο η AI περιορίζεται στο να προτείνει στον άνθρωπο έναν πιθανό στόχο, το ζήτημα παραμένει διαχειρίσιμο μέσω ανθρώπινης επιβεβαίωσης.
Όσο, όμως, η αυτονομία αυξάνεται και ο χρόνος από την αναγνώριση μέχρι την προσβολή συρρικνώνεται, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η σημασία του ερωτήματος: ποιος παίρνει τελικά την απόφαση για τη χρήση θανατηφόρας ισχύος; Ο άνθρωπος; Ο αλγόριθμος; Ή ένας άνθρωπος που απλώς έχει εγκρίνει εκ των προτέρων τους κανόνες με τους οποίους θα αποφασίζει ο αλγόριθμος;
Η τεχνολογία κινείται ήδη γρηγορότερα από το διεθνές πλαίσιο που επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα.
Μετά τα drones, ο πόλεμος των αλγορίθμωνΤα Avengers Labs δεν είναι από μόνα τους το «όπλο του μέλλοντος». Είναι όμως κάτι που ενδεχομένως έχει μεγαλύτερη σημασία. Το σχολείο στο οποίο εκπαιδεύονται τα όπλα του μέλλοντος.
Η Ουκρανία διαθέτει σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον ιδιαίτερα αποθέματα πραγματικών δεδομένων σύγχρονου πολέμου στον κόσμο. Και για πρώτη φορά αρχίζει να ανοίγει ένα μέρος αυτής της εμπειρίας σε έναν μεγάλο δυτικό σύμμαχο.
Η σημασία της εξέλιξης δεν θα φανεί απαραίτητα στο επόμενο ουκρανικό πλήγμα. Μπορεί να φανεί χρόνια αργότερα σε ένα βρετανικό drone, σε έναν ευρωπαϊκό αισθητήρα ή σε ένα αυτόνομο σύστημα που ακόμη δεν έχει κατασκευαστεί.
Γιατί η μεγάλη κληρονομιά του πολέμου στην Ουκρανία για τις δυτικές ένοπλες δυνάμεις μπορεί τελικά να μην είναι μόνο όσα έμαθαν για τα drones. Μπορεί να είναι τα εκατομμύρια πραγματικά δευτερόλεπτα πολέμου με τα οποία έμαθαν τις μηχανές να βλέπουν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr