«Είναι η στιγμή που παγώνεις, ο πιο δυνατός που έχω ζήσει», λέει Έλληνας κάτοικος της Μπογκοτά για τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ
«Είναι η στιγμή που παγώνεις, ο πιο δυνατός που έχω ζήσει», λέει Έλληνας κάτοικος της Μπογκοτά για τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ
Ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό ξεπέρασε τους 111, ενώ είναι πιθανό να αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέσα στις επόμενες ημέρες - Ο πρόεδρος της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής
Τις σοκαριστικές στιγμές που βίωσε περιέγραψε Έλληνας κάτοικος της Μπογκοτά, όταν ο σεισμός 7.4 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία το πρωί της Δευτέρας (10/8).
Συγκεκριμένα, μιλώντας το απόγευμα στο Star ο Γιώργος Σιταράς, ο οποίος έχει εστιατόριο στην πρωτεύουσα της χώρας, τόνισε πως «είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς, είναι η στιγμή που παγώνεις. Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο, ήταν ο πιο δυνατός σεισμός που έχω ζήσει στη ζωή μου».
Όπως αποκάλυψε, την στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης ο ίδιος κοιμόταν και ξύπνησε απότομα. «Είχε απλά ένα κούνημα που έλεγες ότι έβλεπες τα πάντα να τρεμοπαίζουν. Όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι να δω τι και πως πήγαινες δεξιά αριστερά, δεν μπορούσες καλά καλά να κρατήσεις και την ισορροπία σου», σημείωσε.
Ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό ξεπέρασε τους 111, ενώ είναι πιθανό να αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια με τον κόσμο να απομακρύνεται από αυτά έντρομος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.
Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τόνισε δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι. Έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Μπογκοτά μέχρι και τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.
«Υπήρξε κατάρρευση σε ορισμένες περιοχές εδώ και φυσικά, κάποιοι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι. Ωστόσο, είμαστε ήδη εδώ με τον Στρατό, εργαζόμαστε για να τους απεγκλωβίσουμε και πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εκκενώσεις», δήλωσε ο κυβερνήτης.
«Υπήρξαν ζημιές σε αρκετούς δήμους. Στην Calima-El Darién, δυστυχώς χάσαμε τρία παιδιά όταν κατέρρευσε ένας τοίχος πάνω τους. Στη Ζαρζάλ, ένα άτομο πέθανε επίσης. Στη Μπουεναβεντούρα, υπάρχουν πολλές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στο Ριοφρίο και την Καλίμα-Ελ Νταριέν, υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές. Η κατάσταση είναι σοβαρή και εργαζόμαστε για αυτήν», δήλωσε ο κυβερνήτης.
Συγκεκριμένα, μιλώντας το απόγευμα στο Star ο Γιώργος Σιταράς, ο οποίος έχει εστιατόριο στην πρωτεύουσα της χώρας, τόνισε πως «είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχτείς, είναι η στιγμή που παγώνεις. Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο, ήταν ο πιο δυνατός σεισμός που έχω ζήσει στη ζωή μου».
Όπως αποκάλυψε, την στιγμή της ισχυρής σεισμικής δόνησης ο ίδιος κοιμόταν και ξύπνησε απότομα. «Είχε απλά ένα κούνημα που έλεγες ότι έβλεπες τα πάντα να τρεμοπαίζουν. Όταν σηκώθηκα από το κρεβάτι να δω τι και πως πήγαινες δεξιά αριστερά, δεν μπορούσες καλά καλά να κρατήσεις και την ισορροπία σου», σημείωσε.
Ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό ξεπέρασε τους 111, ενώ είναι πιθανό να αυξηθεί ακόμα περισσότερο μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, κήρυξε κατάσταση εθνικής καταστροφής.
Σε κατάσταση «εθνικής καταστροφής» η χώρα, περισσότεροι από 111 νεκροί
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 115 χλμ., ενώ έγινε ιδιαίτερα αισθητός και προκάλεσε ζημιές σε κτίρια με τον κόσμο να απομακρύνεται από αυτά έντρομος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.
Η γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας ανέφερε ότι το επίκεντρο ήταν στην επαρχία Τσόκο, στις ακτές του Ειρηνικού. Το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τόνισε δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι. Έγινε αισθητή στην πρωτεύουσα Μπογκοτά μέχρι και τα σύνορα με τη Βενεζουέλα.
Τρία παιδιά ανάμεσα στα θύματαH κυβερνήτης της Valle de Cauca, Ντίλιαν Φραντσίσκα Τόρο δήλωσε στo El Tiempo πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι και τρία παιδιά.
«Υπήρξε κατάρρευση σε ορισμένες περιοχές εδώ και φυσικά, κάποιοι άνθρωποι είναι παγιδευμένοι. Ωστόσο, είμαστε ήδη εδώ με τον Στρατό, εργαζόμαστε για να τους απεγκλωβίσουμε και πραγματοποιούμε τις απαραίτητες εκκενώσεις», δήλωσε ο κυβερνήτης.
«Υπήρξαν ζημιές σε αρκετούς δήμους. Στην Calima-El Darién, δυστυχώς χάσαμε τρία παιδιά όταν κατέρρευσε ένας τοίχος πάνω τους. Στη Ζαρζάλ, ένα άτομο πέθανε επίσης. Στη Μπουεναβεντούρα, υπάρχουν πολλές ζημιές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Στο Ριοφρίο και την Καλίμα-Ελ Νταριέν, υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές. Η κατάσταση είναι σοβαρή και εργαζόμαστε για αυτήν», δήλωσε ο κυβερνήτης.
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