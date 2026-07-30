Η Ρωσία φαίνεται να χρησιμοποίησε για πρώτη φορά φέτος βορειοκορεάτικο πύραυλο στις φονικές επιθέσεις της
Η Ρωσία φαίνεται να χρησιμοποίησε για πρώτη φορά φέτος βορειοκορεάτικο πύραυλο στις φονικές επιθέσεις της
Έχει εκτοξεύσει στο παρελθόν πυραύλους της Βόρειας Κορέας εναντίον ουκρανικών στόχων, αλλά η χρήση τους μετά από ένα μακρύ διάστημα υποδηλώνει την ύπαρξη νέου αποθέματος όπλων
Στην ρωσική επίθεση που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της νύχτας και η οποία προκάλεσε τον θάνατο μιας ολόκληρης οικογένειας στην ουκρανική πόλη Κριβίχ Ριχ, πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε βορειοκορεάτικος πύραυλος, ανέφεραν δύο πηγές.
Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση χρήσης ενός τέτοιου όπλου στον πόλεμο εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.
Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει στο παρελθόν πυραύλους της Βόρειας Κορέας εναντίον ουκρανικών στόχων, αλλά η χρήση τους μετά από ένα μακρύ διάστημα υποδηλώνει την ύπαρξη νέου αποθέματος όπλων, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Μόσχα, καθώς εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της γειτονικής της χώρας, πρόσθεσε μία από τις πηγές.
Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση χρήσης ενός τέτοιου όπλου στον πόλεμο εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.
Russia likely used N.Korean missile in deadly Ukraine strike for first time this year, sources say https://t.co/RDtpWw9pWh— The Straits Times (@straits_times) July 30, 2026
Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει στο παρελθόν πυραύλους της Βόρειας Κορέας εναντίον ουκρανικών στόχων, αλλά η χρήση τους μετά από ένα μακρύ διάστημα υποδηλώνει την ύπαρξη νέου αποθέματος όπλων, που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Μόσχα, καθώς εντείνει τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον της γειτονικής της χώρας, πρόσθεσε μία από τις πηγές.
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