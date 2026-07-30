Η Ρωσία φαίνεται να χρησιμοποίησε για πρώτη φορά φέτος βορειοκορεάτικο πύραυλο στις φονικές επιθέσεις της

Έχει εκτοξεύσει στο παρελθόν πυραύλους της Βόρειας Κορέας εναντίον ουκρανικών στόχων, αλλά η χρήση τους μετά από ένα μακρύ διάστημα υποδηλώνει την ύπαρξη νέου αποθέματος όπλων