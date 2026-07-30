Περίπου 800 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν σήμερα για να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά στη βόρεια Πορτογαλία

Από την πυρκαγιά πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, μεταξύ τους τρεις πυροσβέστες και ένας χωροφύλακας - Η περίμετρος της πυρκαγιάς είχε τεθεί υπό έλεγχο σε ένα 80%, αλλά παρέμενε ενεργή λίγο πριν το μεσημέρι