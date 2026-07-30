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Περίπου 800 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν σήμερα για να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά στη βόρεια Πορτογαλία
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Πυροσβέστες Πορτογαλία Πυρκαγιά Πολιτική Προστασία

Περίπου 800 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν σήμερα για να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά στη βόρεια Πορτογαλία

Από την πυρκαγιά πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, μεταξύ τους τρεις πυροσβέστες και ένας χωροφύλακας - Η περίμετρος της πυρκαγιάς είχε τεθεί υπό έλεγχο σε ένα 80%, αλλά παρέμενε ενεργή λίγο πριν το μεσημέρι

Περίπου 800 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν σήμερα για να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά στη βόρεια Πορτογαλία
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Περίπου 800 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί σήμερα το πρωί για να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση που μαίνεται από την Τρίτη στη βόρεια Πορτογαλία, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό της πολιτικής προστασίας.

«Η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο περίπου κατά 80%», αλλά η πυρκαγιά παρέμενε «ενεργή» λίγο πριν το μεσημέρι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

Οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο σημείο ενισχύθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Η βασική δυσκολία σήμερα σχετίζεται με τις συνθήκες ορατότητας, που περιπλέκουν την ενεργοποίηση εναέριων μέσων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη στο Βαλπάσος (βόρεια) και εξαπλώθηκε στη συνέχεια στον γειτονικό δήμο Μιραντέλα.

Από την πυρκαγιά πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφριά, μεταξύ τους τρεις πυροσβέστες και ένας χωροφύλακας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, μεγάλη πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη σήμερα στη Φερμοσέλ, στη δυτική Ισπανία, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Πορτογαλία.

Η Πορτογαλία, που τις τελευταίες εβδομάδες επλήγη πολύ λιγότερο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βίωσε πριν από ένα μήνα τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού εν μέσω καύσωνα.
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