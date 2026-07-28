Η JURA, το κορυφαίο brand αυτόματων μηχανών, φέρνει στην Ελλάδα μια νέα προσέγγιση στην εμπειρία του καφέ, βασισμένη στην τεχνολογία αιχμής και την υψηλή τεχνογνωσία.
Video: Έκοψαν ολόκληρο βουνό στα δύο για αυτοκινητόδρομο
Όταν οι περισσότερες χώρες αναζητούν τη διαδρομή γύρω από ένα βουνό ή επενδύουν σε μεγάλες σήραγγες, η Κίνα επιλέγει πολλές φορές μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση αλλάζοντας το ίδιο το τοπίο.
Αυτό ακριβώς συνέβη στην ορεινή επαρχία Γκουϊζού, όπου οι μηχανικοί προχώρησαν σε μία από τις πιο εντυπωσιακές επεμβάσεις των τελευταίων ετών, «κόβοντας» κυριολεκτικά μια οροσειρά στα δύο για να περάσει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος.
Οι εικόνες από το έργο κάνουν τον γύρο του κόσμου προκαλώντας σε κάποιους θαυμασμό και σε άλλουν εκνευρισμό, για την τόσο έντονη παρέμβαση στη φύση. Ο δρόμος λοιπόν περνά ανάμεσα σε σχεδόν κατακόρυφους βραχώδεις σχηματισμούς, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το βουνό έχει χωριστεί στα δύο με χειρουργική ακρίβεια. Πίσω όμως από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα κρύβεται μια τεράστια μηχανική επιχείρηση, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν βαρέα εκσκαπτικά μηχανήματα...
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