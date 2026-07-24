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Πάνω από 150 μετανάστες διέπλευσαν τη Μάγχη με φουσκωτό με προορισμό τη Βρετανία ενώ εντοπίστηκε πτώμα σε παραλία στο Μπερκ
Πάνω από 150 μετανάστες διέπλευσαν τη Μάγχη με φουσκωτό με προορισμό τη Βρετανία ενώ εντοπίστηκε πτώμα σε παραλία στο Μπερκ
Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τον νεκρό και προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν ο θάνατός του σχετίζεται με τον απόπλου του σκάφους που νωρίτερα παρέλαβε πολλά άτομα από την συγκεκριμένη παραλία
Περισσότεροι από 150 μετανάστες διέσχισαν την Πέμπτη τη Μάγχη επιβαίνοντας σε ένα φουσκωτό - αριθμός ρεκόρ - ανέφεραν σήμερα ένα βρετανικό μέσο ενημέρωσης και ένα στέλεχος των γαλλικών υπηρεσιών διάσωσης, που μιλούν για ολοένα και μεγαλύτερες λέμβους.
Το πλοιάριο αυτό απέπλευσε από το Μπερκ-σι-Μερ (Πα ντε Καλαί) την Πέμπτη, την ίδια ημέρα που βρέθηκε το πτώμα ενός άνδρα, πιθανότατα Σουδανού, σε παραλία του Μπερκ, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Ο σταθμός της Εθνικής Εταιρείας Θαλάσσιας Διάσωσης (SNSM) του Μπερκ επενέβη το πρωί της Πέμπτης και συνόδευσε το σκάφος, που αντιμετώπιζε προβλήματα και στο οποίο επέβαιναν περισσότερα από 150 άτομα, αριθμός ρεκόρ, σύμφωνα με τον διευθυντή του σταθμού, Ζαν-Μαρκ Λαμπλέν. Αν και είχε υποστεί ζημιές κατά την επιβίβαση των μεταναστών, το πλοιάριο κατάφερε να φτάσει μέχρι τα χωρικά ύδατα της Βρετανίας.
Το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Associaton ανέφερε ότι επρόκειτο για ένα φουσκωτό μήκους 13 μέτρων, στο οποίο επέβαιναν 165 άνθρωποι.
Μόνο την Πέμπτη, οι βρετανικές αρχές κατέγραψαν την άφιξη τριών σκαφών που μετέφεραν συνολικά 366 μετανάστες, δηλαδή κατά μέσο όρο 120 το καθένα.
Οι γαλλικές αρχές από την πλευρά τους διεξάγουν έρευνα για τον νεκρό και προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν ο θάνατός του σχετίζεται με τον απόπλου ενός σκάφους που, νωρίτερα, παρέλαβε πολλά άτομα από την παραλία του Μπερκ, είπε η εισαγγελέας της Μπουλόν-σιρ-Μερ, Σεσίλ Γκρεσιέρ.
Ο Λαμπλέν είπε ότι οι διακινητές χρησιμοποιούν ολοένα και μεγαλύτερα πλοιάρια για να στέλνουν τους επίδοξους μετανάστες στην Αγγλία. Πριν από δύο εβδομάδες εντοπίστηκε ένα φουσκωτό που διέπλευσε τη Μάγχη μεταφέροντας 128 ανθρώπους, αριθμό που τότε αποτελούσε ρεκόρ. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι τα δίκτυα των διακινητών στοιβάζουν σε μη αξιόπλοα σκάφη ολοένα και περισσότερους ανθρώπους κάθε χρόνο.
Από την 1η Ιανουαρίου έχουν φτάσει στη Βρετανία 13.007 άνθρωποι διαπλέοντας τη Μάγχη με «μικρές λέμβους».
Το πλοιάριο αυτό απέπλευσε από το Μπερκ-σι-Μερ (Πα ντε Καλαί) την Πέμπτη, την ίδια ημέρα που βρέθηκε το πτώμα ενός άνδρα, πιθανότατα Σουδανού, σε παραλία του Μπερκ, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Ο σταθμός της Εθνικής Εταιρείας Θαλάσσιας Διάσωσης (SNSM) του Μπερκ επενέβη το πρωί της Πέμπτης και συνόδευσε το σκάφος, που αντιμετώπιζε προβλήματα και στο οποίο επέβαιναν περισσότερα από 150 άτομα, αριθμός ρεκόρ, σύμφωνα με τον διευθυντή του σταθμού, Ζαν-Μαρκ Λαμπλέν. Αν και είχε υποστεί ζημιές κατά την επιβίβαση των μεταναστών, το πλοιάριο κατάφερε να φτάσει μέχρι τα χωρικά ύδατα της Βρετανίας.
Jeudi, le corps d'un homme a été retrouvé sur une plage de Berck (Pas-de-Calais), quelques heures après le départ d'une embarcation transportant environ 150 #migrants vers le Royaume-Uni. https://t.co/qOMGpEOZy4— InfoMigrants Français (@InfoMigrants_fr) July 24, 2026
Το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Associaton ανέφερε ότι επρόκειτο για ένα φουσκωτό μήκους 13 μέτρων, στο οποίο επέβαιναν 165 άνθρωποι.
Μόνο την Πέμπτη, οι βρετανικές αρχές κατέγραψαν την άφιξη τριών σκαφών που μετέφεραν συνολικά 366 μετανάστες, δηλαδή κατά μέσο όρο 120 το καθένα.
Οι γαλλικές αρχές από την πλευρά τους διεξάγουν έρευνα για τον νεκρό και προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν ο θάνατός του σχετίζεται με τον απόπλου ενός σκάφους που, νωρίτερα, παρέλαβε πολλά άτομα από την παραλία του Μπερκ, είπε η εισαγγελέας της Μπουλόν-σιρ-Μερ, Σεσίλ Γκρεσιέρ.
Ο Λαμπλέν είπε ότι οι διακινητές χρησιμοποιούν ολοένα και μεγαλύτερα πλοιάρια για να στέλνουν τους επίδοξους μετανάστες στην Αγγλία. Πριν από δύο εβδομάδες εντοπίστηκε ένα φουσκωτό που διέπλευσε τη Μάγχη μεταφέροντας 128 ανθρώπους, αριθμό που τότε αποτελούσε ρεκόρ. Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας είχε δηλώσει ότι τα δίκτυα των διακινητών στοιβάζουν σε μη αξιόπλοα σκάφη ολοένα και περισσότερους ανθρώπους κάθε χρόνο.
Από την 1η Ιανουαρίου έχουν φτάσει στη Βρετανία 13.007 άνθρωποι διαπλέοντας τη Μάγχη με «μικρές λέμβους».
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