Μεμβράνες στα παράθυρα σχολείων της Εσθονίας λόγω φόβου για drones
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Μεμβράνες στα παράθυρα σχολείων της Εσθονίας λόγω φόβου για drones

Στα σχολεία στην Τάρτου  όπου τα παιδιά έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία ενός drone οι Αρχές τοποθετούν τις μεμβράνες για να τα προστατεύσουν σε περίπτωση έκρηξης

Μεμβράνες στα παράθυρα σχολείων της Εσθονίας λόγω φόβου για drones
Τα σχολεία στην πόλη Τάρτου της Εσθονίας, όπου τα παιδιά έχουν ήδη βιώσει την εμπειρία ενός drone να κατευθύνεται προς την περιοχή τους από τα ρωσικά σύνορα, τοποθετούν προστατευτικές μεμβράνες στα παράθυρα, στην περίπτωση που κάποιο άλλο drone εμφανιστεί προς τα εκεί.

Ουκρανικά drones που έχουν παρεκκλίνει από την πορεία τους και τα οποία μετέφεραν βόμβες με στόχο περιοχές στη Ρωσία, έχουν εισέλθει αρκετές φορές αυτήν την άνοιξη στη χώρα, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία αποδίδει την εκτροπή των drone από την πορεία τους σε ρωσικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού παρεμβολών.

Τον Ιούνιο, οι αρχές ζήτησαν από σχολεία στο Τάρτου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση 45 χιλιομέτρων από τα ρωσικά σύνορα, να μεταφέρουν τους μαθητές τους σε καταφύγια, καθώς ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος προσέγγιζε την περιοχή.

«Δεν γνωρίζαμε τι να κάνουμε, διότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι. Στην πραγματικότητα, είχαμε τρομοκρατηθεί», δήλωσε στο Reuters η Καρίν Λουκ, διευθύντρια του γυμνασίου Kivilinna του Τάρτου.

Μεμβράνες στα παράθυρα σχολείων της Εσθονίας λόγω φόβου για drones

Δεν κατευθύνθηκαν σε καταφύγια, καθώς δεν διέθεταν ούτε την εκπαίδευση ούτε καθορισμένους χώρους για τα παιδιά, επισήμανε η Λουκ. Επομένως, κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, το σχολείο της, όπως και άλλα σχολεία και νηπιαγωγείο στο Ταρτού προετοιμάζουν εγκαταστάσεις για να κρυφτούν τα παιδιά σε περίπτωση κινδύνου, όπως σχολικά γυμναστήρια και πισίνες.

Στην Ουκρανία, περισσότεροι άνθρωποι έχουν πεθάνει από θραύσματα από τζάμια που έσπασαν από εκρήξεις παρά από τις ίδιες τις εκρήξεις, σημείωσε η Λουκ. Επομένως, η προστατευτική μεμβράνη τοποθετείται σε παράθυρα στα καθορισμένα καταφύγια για να προστατεύσει παιδιά από τα γυαλιά, σε περίπτωση έκρηξης ενός drone σε κοντινή απόσταση.

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Το σχολείο της Λουκ σχεδιάζει ασκήσεις για να διδάξει στα παιδιά πώς να αντιδρούν σε έναν συναγερμό για μη επανδρωμένο αεροσκάφος και θα μεταφέρει παιχνίδια και βιβλία στο υπόγειο για να μπορούν να ψυχαγωγούνται, ενώ κρύβονται.

«Νιώθω πολύ καλύτερα όταν γνωρίζω πως τα σχολείο κάνει κάτι. Νομίζω, στον κόσμο μας τώρα, πρέπει να προετοιμαζόμαστε», δήλωσε η Αϊρίν Τρέιμαν Κιβέστε, μητέρα ενός 11χρονου κοριτσιού στο σχολείο. «Είναι επίσης ευκολότερο και για τα παιδιά», συμπλήρωσε. 

Τα 30 σχολεία και τα 38 νηπιαγωγεία ενισχύονται για την προστασία τους και γεννήτριες διανέμονται σε οικιστικά κτίρια προκειμένου οι πολίτες να έχουν θέρμανση τον χειμώνα, στην περίπτωση διακοπών στην ηλεκτροδότηση, δήλωσε στο Reuters ο αντιδήμαρχος του Τάρτου Μάρτιν Μπεκ.

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