Εθελοντής έλαβε το πρώτο πειραματικό εμβόλιο για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα
ΚΟΣΜΟΣ
Εθελοντής εμβόλιο έμπολα Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Εθελοντής έλαβε το πρώτο πειραματικό εμβόλιο για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα

Χρησιμοποιήθηκε η ίδια τεχνολογία με το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca για την Covid-19 - Στις αρχές του μήνα, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια πρώτη δοκιμή για να εξετάσει την ασφάλεια του εμβολίου

Εθελοντής έλαβε το πρώτο πειραματικό εμβόλιο για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα
Ένας πρώτος εθελοντής έλαβε σήμερα το πειραματικό εμβόλιο για το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού Έμπολα, το οποίο έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, ανακοίνωσε το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ειδικοί και οργανισμοί κινητοποιήθηκαν για να αναπτύξουν με γοργούς ρυθμούς εμβόλια και θεραπείες για αυτήν την πρώτη επιδημία που οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπούγκιο, για το οποίο δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο φάρμακο.

Στις αρχές του μήνα, η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια πρώτη δοκιμή για να εξετάσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ενός εμβολίου, του αποκαλούμενου «ChAdOx1 BDBV» που στοχεύει αποκλειστικά το Μπουντιμπούγκιο.



Η πρώτη δόση του εμβολίου, για το οποίο χρησιμοποιήθηκε η ίδια τεχνολογία με το εμβόλιο της εταιρείας AstraZeneca για την Covid-19, χορηγήθηκε σήμερα σε έναν 37χρονο εθελοντή, τον Εντ Χαντ, είπε ένας εκπρόσωπος του πανεπιστημίου, το οποίο αναζητά και άλλους εθελοντές.

Για αυτήν την πρώτη δοκιμή, που χρηματοδοτείται από τον Συνασπισμό για την Καινοτομία με στόχο την προετοιμασία απέναντι στις επιδημίες (CEPI), το Serum Institute of India παρασκεύασε 4.000 δόσεις. Έχει επίσης απόθεμα 620.000 δόσεων για «ενδεχόμενη μελλοντική χρήση» του εμβολίου.


Κλείσιμο

Σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης είναι και άλλα πειραματικά εμβόλια, για τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη δοκιμές, ενώ παρασκευάζονται και πιθανές θεραπείες.

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