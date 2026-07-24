Η εκκένωση του Καπ Φερέ στη Γαλλία, ένα πρωτοφανές σχέδιο, που είχε εκπονηθεί από το 2023

Η πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα, μια επιφάνεια μεγαλύτερη εκείνης του Παρισιού και οδήγησε στην εκκένωση 44.000 ανθρώπων σε διάστημα δύο ημερών





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The sky is now completely engulfed by massive, billowing clouds of dark brown and orange smoke as the wildfire in the Lège-Cap-Ferret area sends a thick plume of smoke across nearby Lacanau, Gironde Department, France.



The wildfire has already scorched around 10,000 hectares. pic.twitter.com/8aENqmWYY4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 24, 2026





«Τους ζητήσαμε να ακολουθήσουν τον δρόμο που οδηγεί στο Μπορντό, την επαρχιακή οδό D106», η οποία αποτελεί τη μοναδική οδική αρτηρία εξόδου από τη χερσόνησο του Λεζ-Καπ-Φερέ.



Για τους κατοίκους που δεν διαθέτουν μέσο μεταφοράς, προγραμματίστηκαν δρομολόγια με σκάφη, διευκρίνισε η ίδια.



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Προσομοίωση το 2025 «Όλα εξελίχθηκαν ομαλά, μια προσομοίωση εκκένωσης είχε προετοιμαστεί το 2025, μετά τις πυρκαγιές του 2022. Οι βαλίτσες ήταν ήδη έτοιμες και ο κόσμος παρέμεινε ψύχραιμος», δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Νταβίντ Λαφόργκ, επιχειρηματίας στο Καπ-Φερέ και δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή. Ο ίδιος βρισκόταν στην περιοχή το μεσημέρι, αφού είχε απομακρύνει την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της νύχτας.



Ένα σχέδιο εκκένωσης, το οποίο είχε εγκριθεί τη 18η Ιουλίου 2023, είχε εκπονηθεί από τις τοπικές αρχές μετά τις πρωτοφανείς πυρκαγιές που έπληξαν τη Ζιρόντ τον Ιούλιο του 2022, οι οποίες «ανέδειξαν την ευαλωτότητα της περιοχής», όπως επισημαίνεται στην εισαγωγή του σχετικού εγγράφου της απόφασης.



Βάσει του σχεδίου, προτεραιότητα δόθηκε στην εκκένωση από χερσαίες διαδρομές, ιδίως των ευάλωτων πληθυσμών. «Η επαρχιακή οδός D106 θα μετατραπεί σε μονής κατεύθυνσης και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος από τη χερσόνησο», αναφέρθηκε στο σχέδιο.



Οι Αρχές στη Γαλλία ενεργοποίησαν σήμερα ένα σχέδιο εκκένωσης, από ξηρά και θάλασσα, πρωτόγνωρου εύρους για να προστατεύσουν κατοίκους και τουρίστες της χερσονήσου Καπ Φερέ (νοτιοδυτικά) από τη μανία της φωτιάς πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περισσότερα από 125.000 στρέμματα , μια επιφάνεια μεγαλύτερη εκείνης του Παρισιού και οδήγησε στην εκκένωση 44.000 ανθρώπων σε διάστημα δύο ημερών, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα το απόγευμα τοπική ώρα.«Η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιείται με οργανωμένο τρόπο», δήλωσε η περιφερειάρχης του Ζιρόντ Σοφί Μπροκάς σε δημοσιογράφους νωρίτερα σήμερα.«Στείλαμε προειδοποιητικά μηνύματα, τα οποία ηχούν σε όλα τα κινητά τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα με τις κεραίες της συγκεκριμένης περιοχής, ενημερώνοντας τους πολίτες ότι απαιτείται "άμεση εκκένωση"», συνέχισε η ίδια, διευκρινίζοντας ότι τα μηνύματα «στάλθηκαν ανά τομέα και ανά χωριό, ώστε να μην προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους».«Τους ζητήσαμε να ακολουθήσουν τον δρόμο που οδηγεί στο Μπορντό, την επαρχιακή οδό D106», η οποία αποτελεί τη μοναδική οδική αρτηρία εξόδου από τη χερσόνησο του Λεζ-Καπ-Φερέ.Για τους κατοίκους που δεν διαθέτουν μέσο μεταφοράς, προγραμματίστηκαν δρομολόγια με σκάφη, διευκρίνισε η ίδια.Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή του Αρασόν, περισσότεροι από 800 άνθρωποι έχουν ήδη φθάσει με πλοίο από τη χερσόνησο, με αρκετές εκατοντάδες να αποβιβάζονται στην προβλήτα με τις αποσκευές τους.«Όλα εξελίχθηκαν ομαλά, μια προσομοίωση εκκένωσης είχε προετοιμαστεί το 2025, μετά τις πυρκαγιές του 2022. Οι βαλίτσες ήταν ήδη έτοιμες και ο κόσμος παρέμεινε ψύχραιμος», δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Νταβίντ Λαφόργκ, επιχειρηματίας στο Καπ-Φερέ και δημοτικός σύμβουλος στην περιοχή. Ο ίδιος βρισκόταν στην περιοχή το μεσημέρι, αφού είχε απομακρύνει την οικογένειά του κατά τη διάρκεια της νύχτας.Ένα σχέδιο εκκένωσης, το οποίο είχε εγκριθεί τη 18η Ιουλίου 2023, είχε εκπονηθεί από τις τοπικές αρχές μετά τις πρωτοφανείς πυρκαγιές που έπληξαν τη Ζιρόντ τον Ιούλιο του 2022, οι οποίες «ανέδειξαν την ευαλωτότητα της περιοχής», όπως επισημαίνεται στην εισαγωγή του σχετικού εγγράφου της απόφασης.Βάσει του σχεδίου, προτεραιότητα δόθηκε στην εκκένωση από χερσαίες διαδρομές, ιδίως των ευάλωτων πληθυσμών. «Η επαρχιακή οδός D106 θα μετατραπεί σε μονής κατεύθυνσης και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος από τη χερσόνησο», αναφέρθηκε στο σχέδιο.

Ωστόσο, «σε περίπτωση αποκλεισμού της D106», θα ενεργοποιηθεί «το σχέδιο θαλάσσιας εκκένωσης των κατοίκων», προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το άκρο της χερσονήσου να μετατραπεί «σε παγίδα».



Τη θερινή περίοδο, η χερσόνησος «γνωρίζει μια πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση», με τον πληθυσμό της να φτάνει ακόμη τους «150.000 ανθρώπους», βάσει του εγγράφου.



27 σκάφη, 33 λεωφορεία Το πρωτόκολλο εκκένωσης «μέσω της ακτογραμμής που βλέπει προς το Αρκασόν», το οποίο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί ως έσχατη λύση, θα επέτρεπε την απομάκρυνση περίπου «12.000 ανθρώπων μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την ενεργοποίησή του», δίνοντας προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους. Στη συνέχεια, θα είναι δυνατή η εκκένωση περίπου 14.000 ατόμων ανά 24ωρο.



Για να γίνει αυτό, το σχέδιο προβλέπει την επίταξη τουλάχιστον 27 «επιβατηγών πλοίων».



Τριάντα τρία λεωφορεία θα μπορούσαν επίσης να επιταχθούν για να μεταφέρουν τους ανθρώπους που απομακρύνονται από τα «τέσσερα προκαθορισμένα σημεία αποβίβασης» στην κοινότητα του Αρκασόν προς τα κέντρα υποδοχής.