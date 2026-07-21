Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Τροπική καταιγίδα απειλεί το νότιο τμήμα των ΗΠΑ
Τροπική καταιγίδα απειλεί το νότιο τμήμα των ΗΠΑ
Η καταιγίδα βρισκόταν σήμερα το πρωί σε απόσταση περίπου 115 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πάναμα Σίτι, στη Φλόριντα, και κατευθύνεται αργά προς τα βορειοδυτικά και τις ακτές, συνοδευόμενη από ανέμους ταχύτητας έως 97 χιλιομέτρων την ώρα
Μια τροπική καταιγίδα, που ονομάστηκε Μπέρτα (Bertha) ενισχύεται σήμερα στον Κόλπο του Μεξικού και απειλεί αμερικανικές πολιτείες, στις νότιες ΗΠΑ, με θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές.
Η καταιγίδα βρισκόταν σήμερα το πρωί σε απόσταση περίπου 115 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πάναμα Σίτι, στη Φλόριντα, και κατευθύνεται αργά προς τα βορειοδυτικά και τις ακτές, συνοδευόμενη από ανέμους ταχύτητας έως 97 χιλιομέτρων την ώρα, έγινε γνωστό από το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων(NHC).
Παράκτιες περιοχές των ΗΠΑ τέθηκαν σε επαγρύπνηση ή συναγερμό για τροπική καταιγίδα, ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και πιθανές πλημμύρες, που αναμένονται «κατά μήκος της βόρειας ακτής του Κόλπου έως το τέλος της ημέρας και έως αύριο Τετάρτη», σύμφωνα με το NHC.
Η καταιγίδα βρισκόταν σήμερα το πρωί σε απόσταση περίπου 115 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πάναμα Σίτι, στη Φλόριντα, και κατευθύνεται αργά προς τα βορειοδυτικά και τις ακτές, συνοδευόμενη από ανέμους ταχύτητας έως 97 χιλιομέτρων την ώρα, έγινε γνωστό από το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων(NHC).
Millions from Florida to Louisiana are under tropical storm alerts as Tropical Storm Bertha strengthens in the Gulf. Storm Specialist Dr. Greg Postel breaks down the latest forecast: pic.twitter.com/GzcQYnxQ3Q— The Weather Channel (@weatherchannel) July 21, 2026
Παράκτιες περιοχές των ΗΠΑ τέθηκαν σε επαγρύπνηση ή συναγερμό για τροπική καταιγίδα, ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και πιθανές πλημμύρες, που αναμένονται «κατά μήκος της βόρειας ακτής του Κόλπου έως το τέλος της ημέρας και έως αύριο Τετάρτη», σύμφωνα με το NHC.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα