Η Flora Food Greece συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα «Μεγάλη Αγκαλιά», προσφέροντας ουσιαστική υποστήριξη σε περισσότερες από 500 ανάδοχες οικογένειες που ανοίγουν το σπίτι και την καρδιά τους στα παιδιά που το έχουν ανάγκη
Ο Καναδός πρωθυπουργός Κάρνεϊ συμφώνησε με τον Τραμπ να εντείνουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις τους
Ο Καναδός πρωθυπουργός Κάρνεϊ συμφώνησε με τον Τραμπ να εντείνουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις τους
Ο Κάρνεϊ έκανε αυτή τη δήλωση μία ημέρα αφού ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο προβλέπει την επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους 50% σε μια σειρά καναδικών προϊόντων
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι μίλησε σήμερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και είπε σε δημοσιογράφους ότι συμφώνησαν να εντείνουν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις τους.
Ο Κάρνεϊ έκανε αυτή τη δήλωση μία ημέρα αφού ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο προβλέπει την επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους 50% σε μια σειρά καναδικών προϊόντων.
«Συμφωνήσαμε να εντείνουμε τις διαπραγματεύσεις κατά τις επόμενες εβδομάδας και η ομάδα μου και εγώ ανυπομονούμε να το κάνουμε», είπε ο Καναδός πρωθυπουργός.
Πρόσθεσε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» στην περίπτωση που οι ΗΠΑ υλοποιήσουν την πρόσφατη απειλή τους.
Ο Κάρνεϊ έκανε αυτή τη δήλωση μία ημέρα αφού ο Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα, το οποίο προβλέπει την επιβολή πρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους 50% σε μια σειρά καναδικών προϊόντων.
«Συμφωνήσαμε να εντείνουμε τις διαπραγματεύσεις κατά τις επόμενες εβδομάδας και η ομάδα μου και εγώ ανυπομονούμε να το κάνουμε», είπε ο Καναδός πρωθυπουργός.
"I spoke with President Trump earlier this morning—we agreed to intensify negotiations in the coming weeks," says PM Mark Carney in Ottawa, commenting on the latest threat from the Trump administration to impose new 50% tariffs on a wide range of Canadian products.— CPAC (@CPAC_TV) July 21, 2026
#cdnpoli pic.twitter.com/DQpJ87Eaoh
Πρόσθεσε ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» στην περίπτωση που οι ΗΠΑ υλοποιήσουν την πρόσφατη απειλή τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα