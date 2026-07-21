Νεκρός στο κελί του βρέθηκε ο Τούρκος ύποπτος για έξι δολοφονίες σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στη Γερμανία
ΚΟΣΜΟΣ
Γερμανία Τούρκος Νεκρός

Νεκρός στο κελί του βρέθηκε ο Τούρκος ύποπτος για έξι δολοφονίες σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στη Γερμανία

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία και αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Νεκρός στο κελί του βρέθηκε ο Τούρκος ύποπτος για έξι δολοφονίες σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στη Γερμανία
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Ο Φατίχ Γ., ο οποίος κρατείτο σε φυλακή της Κάτω Σαξονίας ως ύποπτος για έξι δολοφονίες εναντίον εργαζομένων σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στην πόλη Στάντε, βρέθηκε σήμερα νεκρός στο κελί του. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία και αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης της Κάτω Σαξονίας, ο 45χρονος Τούρκος, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε έξι εργαζόμενους σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στις 29 Ιουνίου, όταν είχε ραντεβού στην υπηρεσία για την υπόθεση της επιμέλειας της 8 μηνών κόρης του, βρέθηκε νεκρός στο κελί του στο Σωφρονιστικό Κατάστημα του Μπρεμερφέρντε σήμερα κατά τον πρωινό έλεγχο.

Ο άνδρας είχε δραπετεύσει από τουρκική φυλακή και βρισκόταν στο επίκεντρο «πολλαπλών ποινικών διαδικασιών» στην Τουρκία. Εκτός από την υποψία για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα στο Καχραμανμαράς το 2017, κατηγορείτο επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του το 2022 στο Γκαζιαντέπ. Μεταξύ των δύο επιθέσεων, ο 45χρονος είχε τεθεί υπό κράτηση με άλλη ποινική διαδικασία, ωστόσο είχε δραπετεύσει και καταζητείτο.
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