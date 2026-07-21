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Στιγμές τρόμου στις ΗΠΑ: Boeing σέρνεται με την ουρά στον διάδρομο και πετά σπίθες, δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου στις ΗΠΑ: Boeing σέρνεται με την ουρά στον διάδρομο και πετά σπίθες, δείτε βίντεο
Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την δεύτερη προσπάθεια και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από τις Αρχές για να περάσει από έλεγχο
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο αεροδρόμιο του Σινσινάτι του Βόρειου Κεντάκι στις ΗΠΑ, όταν η ουρά ενός αεροπλάνου τύπου Boeing 777-300 ER της πτήσης 264 της Kalitta Air ακούμπησε στον διάδρομο κατά την προσγείωση με αποτέλεσμα να πεταχτούν σπινθήρες.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το περιστατικό σημειώθηκε όταν το αεροσκάφος Boeing 777-300ER, που εκτελούσε την πτήση 264 από τις Βρυξέλλες, προσπάθησε να προσγειωθεί ανεπιτυχώς με αποτέλεσμα να ακουμπήσει η ουρά του στον διάδρομο προσγείωσης.
Το Fox19 εξασφάλισε βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που η ουρά του αεροσκάφους σύρθηκε στον διάδρομο, προκαλώντας σπινθήρες, πριν απογειωθεί ξανά, ενώ αυτόπτης μάρτυρας ακούγεται να φωνάζει έκπληκτος.
Το αεροσκάφος τελικά κατάφερε να προσγειωθεί περίπου στις 20:15 τοπική ώρα ενώ ο διευθυντής επιχειρήσεων της Kalitta Air, Χιθ Νίκολ, δήλωσε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και ότι το αεροσκάφος αποσύρθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του για επιθεώρηση και τεχνική αξιολόγηση.
Την ίδια ώρα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.
Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), το περιστατικό σημειώθηκε όταν το αεροσκάφος Boeing 777-300ER, που εκτελούσε την πτήση 264 από τις Βρυξέλλες, προσπάθησε να προσγειωθεί ανεπιτυχώς με αποτέλεσμα να ακουμπήσει η ουρά του στον διάδρομο προσγείωσης.
Το Fox19 εξασφάλισε βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που η ουρά του αεροσκάφους σύρθηκε στον διάδρομο, προκαλώντας σπινθήρες, πριν απογειωθεί ξανά, ενώ αυτόπτης μάρτυρας ακούγεται να φωνάζει έκπληκτος.
Το αεροσκάφος τελικά κατάφερε να προσγειωθεί περίπου στις 20:15 τοπική ώρα ενώ ο διευθυντής επιχειρήσεων της Kalitta Air, Χιθ Νίκολ, δήλωσε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και ότι το αεροσκάφος αποσύρθηκε αμέσως μετά την προσγείωση του για επιθεώρηση και τεχνική αξιολόγηση.
Την ίδια ώρα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει το περιστατικό.
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