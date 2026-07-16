Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Αεροπορική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι κοντά στη συνοικία Τούφα, ένας σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινού τεθωρακισμένου στο προάστιο Ζαϊτούν, αεροπορικό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη δυτική Πόλη της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και επίθεση σε όχημα στη Χαν Γιούνις προκάλεσε έναν ακόμα θάνατο