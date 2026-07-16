Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.
Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα
Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα
Αεροπορική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι κοντά στη συνοικία Τούφα, ένας σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινού τεθωρακισμένου στο προάστιο Ζαϊτούν, αεροπορικό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη δυτική Πόλη της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και επίθεση σε όχημα στη Χαν Γιούνις προκάλεσε έναν ακόμα θάνατο
Ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας σήμερα, όπως δήλωσαν Παλαιστίνιοι υγειονομικοί αξιωματούχοι.
Σύμφωνα με υγειονομικούς, ισραηλινή αεροπορική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι κοντά στη συνοικία Τούφα στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ενώ ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινού τεθωρακισμένου στο προάστιο Ζαϊτούν στο ανατολικό τμήμα της Πόλης της Γάζας.
Άλλο αεροπορικό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη δυτική Πόλη της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών άλλων, ενώ επίθεση σε όχημα στη Χαν Γιούνις, στον νότο, προκάλεσε έναν ακόμα θάνατο, σύμφωνα με υγειονομικούς.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι αεροπορικό πλήγμα χτύπησε κτίριο διαμερισμάτων στην Ντέιρ Αλ Μπάλαχ στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.
Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε άμεσα κάποιο σχόλιο για κάποιο από τα περιστατικά αυτά.
Οι θάνατοί τους έρχονται να προστεθούν στους 1.100 και πλέον Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του θύλακα. Η Χαμάς συνήθως δεν δίνει πληροφορίες για τα θύματά της.
Η εκεχειρία έπαυσε τις σφοδρές συγκρούσεις αλλά δεν σταμάτησε τη σποραδική βία. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο.
Σύμφωνα με υγειονομικούς, ισραηλινή αεροπορική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι κοντά στη συνοικία Τούφα στο βόρειο τμήμα του θύλακα, ενώ ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από πυρά ισραηλινού τεθωρακισμένου στο προάστιο Ζαϊτούν στο ανατολικό τμήμα της Πόλης της Γάζας.
Άλλο αεροπορικό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων στη δυτική Πόλη της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών άλλων, ενώ επίθεση σε όχημα στη Χαν Γιούνις, στον νότο, προκάλεσε έναν ακόμα θάνατο, σύμφωνα με υγειονομικούς.
Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν επίσης ότι αεροπορικό πλήγμα χτύπησε κτίριο διαμερισμάτων στην Ντέιρ Αλ Μπάλαχ στο κεντρικό τμήμα της Γάζας.
Ο ισραηλινός στρατός δεν είχε άμεσα κάποιο σχόλιο για κάποιο από τα περιστατικά αυτά.
Οι θάνατοί τους έρχονται να προστεθούν στους 1.100 και πλέον Παλαιστίνιους, κυρίως αμάχους, που έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία του Οκτωβρίου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του θύλακα. Η Χαμάς συνήθως δεν δίνει πληροφορίες για τα θύματά της.
Η εκεχειρία έπαυσε τις σφοδρές συγκρούσεις αλλά δεν σταμάτησε τη σποραδική βία. Τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από μαχητές στη Γάζα την ίδια περίοδο.
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