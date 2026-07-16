Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ζέστη και ξηρασία προκαλούν λειψυδρία στην Ολλανδία
Ζέστη και ξηρασία προκαλούν λειψυδρία στην Ολλανδία
Η κατάσταση δεν επηρεάζει την παροχή πόσιμου νερού, καθώς τα αποθέματα είχαν ήδη αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι
Η συνεχιζόμενη ξηρασία και ζέστη έχουν προκαλέσει λειψυδρία στην Ολλανδία, ανακοίνωσε σήμερα η ολλανδική κυβέρνηση.
Ποτάμια της χώρας έχουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού και δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου τις τελευταίες εβδομάδες. Συνεπώς, απαιτείται η λήψη μέτρων για την ισομερή κατανομή των αποθεμάτων και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για νερό, τόνισε η κυβέρνηση.
Από μια κατάσταση με «πιθανή» λειψυδρία η Ολλανδία πλέον αντιμετωπίζει μια «πραγματική» λειψυδρία και αυτή η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες εβδομάδες, προστίθεται.
Η κατάσταση δεν επηρεάζει την παροχή πόσιμου νερού, καθώς τα αποθέματα είχαν ήδη αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι. Η άρδευση θα περιοριστεί σε διάφορα μέρη.
Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης κλίματος του Reuters, η μέση μέγιστη θερμοκρασία σε όλη τη Δυτική Ευρώπη προβλέπεται να ανέλθει σε 28,7 βαθμούς Κελσίου σήμερα, η οποία είναι 5,4 βαθμοί πάνω από την κανονική υψηλή θερμοκρασία για αυτή την ημερομηνία από το 1961 έως το 1990.
Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Ολλανδία, των 24,3 βαθμών, είναι 4,5 βαθμοί πάνω από την κανονική.
Ποτάμια της χώρας έχουν ιστορικά χαμηλά επίπεδα νερού και δεν έχει βρέξει σχεδόν καθόλου τις τελευταίες εβδομάδες. Συνεπώς, απαιτείται η λήψη μέτρων για την ισομερή κατανομή των αποθεμάτων και την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για νερό, τόνισε η κυβέρνηση.
Από μια κατάσταση με «πιθανή» λειψυδρία η Ολλανδία πλέον αντιμετωπίζει μια «πραγματική» λειψυδρία και αυτή η κατάσταση αναμένεται να παραμείνει και τις επόμενες εβδομάδες, προστίθεται.
Η κατάσταση δεν επηρεάζει την παροχή πόσιμου νερού, καθώς τα αποθέματα είχαν ήδη αυξηθεί πριν από το καλοκαίρι. Η άρδευση θα περιοριστεί σε διάφορα μέρη.
Σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης κλίματος του Reuters, η μέση μέγιστη θερμοκρασία σε όλη τη Δυτική Ευρώπη προβλέπεται να ανέλθει σε 28,7 βαθμούς Κελσίου σήμερα, η οποία είναι 5,4 βαθμοί πάνω από την κανονική υψηλή θερμοκρασία για αυτή την ημερομηνία από το 1961 έως το 1990.
Η μέση μέγιστη θερμοκρασία στην Ολλανδία, των 24,3 βαθμών, είναι 4,5 βαθμοί πάνω από την κανονική.
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