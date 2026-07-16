Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η Νοέλια Καστίγιο που πέθανε με ευθανασία, περιγράφει σε ημερολόγιο τους βιασμούς της
ΚΟΣΜΟΣ
Βιασμοί Ισπανία Ευθανασία Μητέρα Ημερολόγιο

Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η Νοέλια Καστίγιο που πέθανε με ευθανασία, περιγράφει σε ημερολόγιο τους βιασμούς της

Λίγο πριν πεθάνει η 25χρονη Ισπανίδα φέρεται να έχει δώσει στη μητέρα της το ημερολόγιό της όπου περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί και από τον πρώην σύντροφό της

Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η Νοέλια Καστίγιο που πέθανε με ευθανασία, περιγράφει σε ημερολόγιο τους βιασμούς της
13 ΣΧΟΛΙΑ
Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της 25χρονης Νοέλια Καστίγιο που συγκλόνισε την Ισπανία, αλλά και την παγκόσμια κοινή γνώμη, επιλέγοντας να τερματίσει τη ζωή της μεσώ διαδικασίας ευθανασίας. Σύμφωνα με τη Daily Mail, η μητέρα της 25χρονης έχει στην κατοχή της το ημερολόγιο της αδικοχαμένης Νοέλια, που της παρέδωσε την ημέρα που πέθανε. 

Σημειώνεται ότι η Νοέλια Καστίγιο επέλεξε την ευθανασία, καθώς είχε μείνει παραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας απόρροια του ομαδικού βιασμού της από αγνώστους που ακόμη δεν έχουν βρεθεί ενώπιον της ισπανικής Δικαιοσύνης. 

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις σημειώσεις της, η 25χρονη κατήγγειλε ότι είχε βιαστεί και από πρώην σύντροφό της, πακιστανικής καταγωγής, με τον οποίο διατηρούσε σχέση επί τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, υποστήριζε ότι, μετά από γνωριμία με έναν σερβιτόρο στην πόλη Σαλού της Ταραγόνα, ναρκώθηκε, καταναλώνοντας παράλληλα μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και στη συνέχεια έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις άνδρες, κάτι που την οδήγησε στην απόπειρα αυτοκτονίας από την οποία έμεινε καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η Νοέλια Καστίγιο Ράμος πέθανε στις 26 Μαρτίου, σε ηλικία 25 ετών, σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης στο Σαντ Πέρε ντε Ρίμπες, κοντά στη Βαρκελώνη, έχοντας λάβει έγκριση για ευθανασία σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία.

Noelia Castillo Ramos | Las Entrevistas de Sonsoles


Το ημερολόγιο που άνοιξε νέο κύκλο ερευνών

Η μητέρα της, Γιολάντα Ράμος, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε δύο αναφορές στις εισαγγελικές αρχές της Βαρκελώνης και της Ταραγόνα, ζητώντας να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τις καταγγελλόμενες σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος της κόρης της.

Κλείσιμο
Η Γιολάντα Ράμος, η οποία εκπροσωπείται νομικά από το Ίδρυμα Χριστιανών Δικηγόρων της Ισπανίας, επιδιώκει πλέον να ταυτοποιηθούν οι φερόμενοι ως δράστες.


Η απόπειρα αυτοκτονίας και η απόφαση για ευθανασία

Σύμφωνα με την οικογένεια, η Νοέλια επιχείρησε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από ταράτσα, γεγονός που της προκάλεσε μη αναστρέψιμες κακώσεις και την άφησε παραπληγική. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρή κατάθλιψη και χρόνιο πόνο, στοιχεία που την οδήγησαν, χρόνια αργότερα, να ζητήσει ευθανασία.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Χριστιανών Δικηγόρων, η οικογένεια δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα σε καταγγελίες, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μετά τον θάνατο της 25χρονης, ωστόσο, προέκυψε νέο υλικό, μεταξύ των οποίων και το ημερολόγιό της, που δεν είχε προηγουμένως αξιολογηθεί.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, η μητέρα της δήλωσε πως επιδιώκει δικαιοσύνη γιατί πιστεύει ότι αυτό θα ήθελε και η ίδια η κόρη της.

«Η Νοέλια είχε μιλήσει δημόσια για τους βιασμούς στην τηλεόραση και την ημέρα που πέθανε μου έδωσε το ημερολόγιό της. Όταν το διάβασα, κατάλαβα πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Η δικαστική μάχη για το δικαίωμα στην ευθανασία

Η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο είχε προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στην Ισπανία. Το αίτημά της για ευθανασία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2024 από ανεξάρτητη επιτροπή της Καταλονίας, αποτελούμενη από γιατρούς, νομικούς και ειδικούς στη βιοηθική, οι οποίοι έκριναν ότι έπασχε από ανίατη πάθηση και υπέφερε από σοβαρό, χρόνιο και εξουθενωτικό πόνο.

Ωστόσο, η διαδικασία καθυστέρησε, καθώς ο πατέρας της προσέφυγε επανειλημμένα στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η ψυχική της κατάσταση επηρέαζε την ικανότητά της να λάβει ελεύθερα μια τόσο κρίσιμη απόφαση. Επέμενε επίσης ότι υπήρχαν ενδείξεις πως είχε αλλάξει γνώμη και ότι η κατάστασή της δεν συνεπαγόταν αφόρητη σωματική ή ψυχική οδύνη.


Οι προσφυγές του απορρίφθηκαν διαδοχικά από τα ισπανικά δικαστήρια, μεταξύ αυτών το Ανώτατο και το Συνταγματικό Δικαστήριο, ενώ απορρίφθηκε και η τελευταία προσπάθεια αναστολής της ευθανασίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η ίδια η Νοέλια είχε μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις.

«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν συμφωνεί με την ευθανασία. Όμως τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια;» είχε δηλώσει.


Σε άλλη συνέντευξή της είχε περιγράψει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούσε να περάσει τις τελευταίες στιγμές της, λέγοντας ότι ήθελε να φορέσει το πιο όμορφο φόρεμά της και να είναι περιποιημένη.

Η Ισπανία νομιμοποίησε την ευθανασία το 2021, προβλέποντας αυστηρές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα κυβερνητικά στοιχεία, το 2024 εγκρίθηκαν 426 αιτήματα υποβοηθούμενου θανάτου, ενώ η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο ήταν η πρώτη που οδηγήθηκε στα δικαστήρια για να αποφασιστεί εάν θα μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία.
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης