Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η Νοέλια Καστίγιο που πέθανε με ευθανασία, περιγράφει σε ημερολόγιο τους βιασμούς της

La madre de Noelia denuncia ante la Fiscalía las violaciones que sufrió su hija antes de recurrir a la eutanasia pic.twitter.com/2AJybKk6uL — ABC.es (@abc_es) July 16, 2026



Η δικαστική μάχη για το δικαίωμα στην ευθανασία

⚠️🇪🇸 | MONSTRUOSO – El hospital donde Noelia Castillo se realizaría la eutanasia, impide a su mejor amiga verla antes de morir: "Quería intentar que cambiara de opinión", dijeron. Ahora sabemos que el estado quiere que Noelia mvera, por sus órganos.pic.twitter.com/GSuqDWWvag — Carlo Martin (@Liberfach0) March 26, 2026

🇪🇸 A young Spanish woman will be euthanized today, after a group of illegal migrants gang-raped her while she was in state care.



In 2022, the teenager Noelia Castillo Ramos placed in a state institution amid family difficulties and placed in a state-run home together with North… pic.twitter.com/8Rrv76Alot — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

«Η Νοέλια είχε μιλήσει δημόσια για τους βιασμούς στην τηλεόραση και την ημέρα που πέθανε μου έδωσε το ημερολόγιό της. Όταν το διάβασα, κατάλαβα πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο είχε προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στην Ισπανία. Το αίτημά της για ευθανασία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2024 από ανεξάρτητη επιτροπή της Καταλονίας, αποτελούμενη από γιατρούς, νομικούς και ειδικούς στη βιοηθική, οι οποίοι έκριναν ότι έπασχε από ανίατη πάθηση και υπέφερε από σοβαρό, χρόνιο και εξουθενωτικό πόνο.Ωστόσο, η διαδικασία καθυστέρησε, καθώς ο πατέρας της προσέφυγε επανειλημμένα στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η ψυχική της κατάσταση επηρέαζε την ικανότητά της να λάβει ελεύθερα μια τόσο κρίσιμη απόφαση. Επέμενε επίσης ότι υπήρχαν ενδείξεις πως είχε αλλάξει γνώμη και ότι η κατάστασή της δεν συνεπαγόταν αφόρητη σωματική ή ψυχική οδύνη.Οι προσφυγές του απορρίφθηκαν διαδοχικά από τα ισπανικά δικαστήρια, μεταξύ αυτών το Ανώτατο και το Συνταγματικό Δικαστήριο, ενώ απορρίφθηκε και η τελευταία προσπάθεια αναστολής της ευθανασίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.Η ίδια η Νοέλια είχε μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις.«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν συμφωνεί με την ευθανασία. Όμως τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια;» είχε δηλώσει.Σε άλλη συνέντευξή της είχε περιγράψει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούσε να περάσει τις τελευταίες στιγμές της, λέγοντας ότι ήθελε να φορέσει το πιο όμορφο φόρεμά της και να είναι περιποιημένη.Η Ισπανία νομιμοποίησε την ευθανασία το 2021, προβλέποντας αυστηρές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα κυβερνητικά στοιχεία, το 2024 εγκρίθηκαν 426 αιτήματα υποβοηθούμενου θανάτου, ενώ η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο ήταν η πρώτη που οδηγήθηκε στα δικαστήρια για να αποφασιστεί εάν θα μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία.