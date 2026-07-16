Νέες αποκαλύψεις για τη φρίκη που έζησε η Νοέλια Καστίγιο που πέθανε με ευθανασία, περιγράφει σε ημερολόγιο τους βιασμούς της
Λίγο πριν πεθάνει η 25χρονη Ισπανίδα φέρεται να έχει δώσει στη μητέρα της το ημερολόγιό της όπου περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τη σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί και από τον πρώην σύντροφό της
Σημειώνεται ότι η Νοέλια Καστίγιο επέλεξε την ευθανασία, καθώς είχε μείνει παραπληγική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας απόρροια του ομαδικού βιασμού της από αγνώστους που ακόμη δεν έχουν βρεθεί ενώπιον της ισπανικής Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στις σημειώσεις της, η 25χρονη κατήγγειλε ότι είχε βιαστεί και από πρώην σύντροφό της, πακιστανικής καταγωγής, με τον οποίο διατηρούσε σχέση επί τέσσερα χρόνια.
Παράλληλα, υποστήριζε ότι, μετά από γνωριμία με έναν σερβιτόρο στην πόλη Σαλού της Ταραγόνα, ναρκώθηκε, καταναλώνοντας παράλληλα μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, και στη συνέχεια έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από τρεις άνδρες, κάτι που την οδήγησε στην απόπειρα αυτοκτονίας από την οποία έμεινε καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο.
Η Νοέλια Καστίγιο Ράμος πέθανε στις 26 Μαρτίου, σε ηλικία 25 ετών, σε μονάδα υποβοηθούμενης διαβίωσης στο Σαντ Πέρε ντε Ρίμπες, κοντά στη Βαρκελώνη, έχοντας λάβει έγκριση για ευθανασία σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία.
Η μητέρα της, Γιολάντα Ράμος, ανακοίνωσε ότι υπέβαλε δύο αναφορές στις εισαγγελικές αρχές της Βαρκελώνης και της Ταραγόνα, ζητώντας να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τις καταγγελλόμενες σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος της κόρης της.
Το ημερολόγιο που άνοιξε νέο κύκλο ερευνών
Η Γιολάντα Ράμος, η οποία εκπροσωπείται νομικά από το Ίδρυμα Χριστιανών Δικηγόρων της Ισπανίας, επιδιώκει πλέον να ταυτοποιηθούν οι φερόμενοι ως δράστες.
Σύμφωνα με την οικογένεια, η Νοέλια επιχείρησε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από ταράτσα, γεγονός που της προκάλεσε μη αναστρέψιμες κακώσεις και την άφησε παραπληγική. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρή κατάθλιψη και χρόνιο πόνο, στοιχεία που την οδήγησαν, χρόνια αργότερα, να ζητήσει ευθανασία.
Η απόπειρα αυτοκτονίας και η απόφαση για ευθανασία
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Χριστιανών Δικηγόρων, η οικογένεια δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα σε καταγγελίες, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μετά τον θάνατο της 25χρονης, ωστόσο, προέκυψε νέο υλικό, μεταξύ των οποίων και το ημερολόγιό της, που δεν είχε προηγουμένως αξιολογηθεί.
Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, η μητέρα της δήλωσε πως επιδιώκει δικαιοσύνη γιατί πιστεύει ότι αυτό θα ήθελε και η ίδια η κόρη της.
«Η Νοέλια είχε μιλήσει δημόσια για τους βιασμούς στην τηλεόραση και την ημέρα που πέθανε μου έδωσε το ημερολόγιό της. Όταν το διάβασα, κατάλαβα πολλά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
La madre de Noelia denuncia ante la Fiscalía las violaciones que sufrió su hija antes de recurrir a la eutanasia pic.twitter.com/2AJybKk6uL— ABC.es (@abc_es) July 16, 2026
Η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο είχε προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση στην Ισπανία. Το αίτημά της για ευθανασία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2024 από ανεξάρτητη επιτροπή της Καταλονίας, αποτελούμενη από γιατρούς, νομικούς και ειδικούς στη βιοηθική, οι οποίοι έκριναν ότι έπασχε από ανίατη πάθηση και υπέφερε από σοβαρό, χρόνιο και εξουθενωτικό πόνο.
Η δικαστική μάχη για το δικαίωμα στην ευθανασία
Ωστόσο, η διαδικασία καθυστέρησε, καθώς ο πατέρας της προσέφυγε επανειλημμένα στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η ψυχική της κατάσταση επηρέαζε την ικανότητά της να λάβει ελεύθερα μια τόσο κρίσιμη απόφαση. Επέμενε επίσης ότι υπήρχαν ενδείξεις πως είχε αλλάξει γνώμη και ότι η κατάστασή της δεν συνεπαγόταν αφόρητη σωματική ή ψυχική οδύνη.
⚠️🇪🇸 | MONSTRUOSO – El hospital donde Noelia Castillo se realizaría la eutanasia, impide a su mejor amiga verla antes de morir: "Quería intentar que cambiara de opinión", dijeron. Ahora sabemos que el estado quiere que Noelia mvera, por sus órganos.pic.twitter.com/GSuqDWWvag— Carlo Martin (@Liberfach0) March 26, 2026
Οι προσφυγές του απορρίφθηκαν διαδοχικά από τα ισπανικά δικαστήρια, μεταξύ αυτών το Ανώτατο και το Συνταγματικό Δικαστήριο, ενώ απορρίφθηκε και η τελευταία προσπάθεια αναστολής της ευθανασίας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Η ίδια η Νοέλια είχε μιλήσει ανοιχτά για την απόφασή της σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις.
«Θέλω να φύγω τώρα και να σταματήσω να υποφέρω. Κανένα μέλος της οικογένειάς μου δεν συμφωνεί με την ευθανασία. Όμως τι γίνεται με όλο τον πόνο που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια;» είχε δηλώσει.
🇪🇸 A young Spanish woman will be euthanized today, after a group of illegal migrants gang-raped her while she was in state care.— Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026
In 2022, the teenager Noelia Castillo Ramos placed in a state institution amid family difficulties and placed in a state-run home together with North… pic.twitter.com/8Rrv76Alot
Σε άλλη συνέντευξή της είχε περιγράψει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούσε να περάσει τις τελευταίες στιγμές της, λέγοντας ότι ήθελε να φορέσει το πιο όμορφο φόρεμά της και να είναι περιποιημένη.
Η Ισπανία νομιμοποίησε την ευθανασία το 2021, προβλέποντας αυστηρές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα κυβερνητικά στοιχεία, το 2024 εγκρίθηκαν 426 αιτήματα υποβοηθούμενου θανάτου, ενώ η υπόθεση της Νοέλια Καστίγιο ήταν η πρώτη που οδηγήθηκε στα δικαστήρια για να αποφασιστεί εάν θα μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία.
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