Συνελήφθησαν Ρώσοι τουρίστες επειδή διάβαζαν τη Βίβλο μέσα στην Αγία Σοφία
ΚΟΣΜΟΣ
Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολη Σύλληψη Τουρίστες Ρώσοι

Συνελήφθησαν Ρώσοι τουρίστες επειδή διάβαζαν τη Βίβλο μέσα στην Αγία Σοφία

Οι τουρκικές αρχές εξετάζουν την υπόθεση με βάση το άρθρο 216 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά την «υποκίνηση μίσους και εχθρότητας ή την προσβολή της κοινής γνώμης»

Συνελήφθησαν Ρώσοι τουρίστες επειδή διάβαζαν τη Βίβλο μέσα στην Αγία Σοφία
6 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο Ρώσοι τουρίστες συνελήφθησαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από καταγγελία ότι διάβαζαν δυνατά αποσπάσματα της Βίβλου μέσα στην Αγία Σοφία. Οι δύο Ρώσοι πολίτες μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και οι τουρκικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απέλασής τους από τη χώρα.

Η Βικτόρια Σεργκέγεβνα Φιλόνοβα και ο Ιγκόρ Αντρέεβιτς Φιλόνοφ, οι οποίοι βρίσκονταν στην Τουρκία ως τουρίστες, εισήλθαν στην Αγία Σοφία και άρχισαν να διαβάζουν δυνατά τη Βίβλο, μέχρι που έγιναν αντιληπτοί από τους άνδρες ασφαλείας του μνημείου.

Το ρωσικό προξενείο παρακολουθεί την υπόθεση και βρίσκεται σε επικοινωνία με τις τουρκικές αρχές και τους δικηγόρους των δύο κρατουμένων.

Οι τουρκικές αρχές φέρεται να εξετάζουν την υπόθεση με βάση το άρθρο 216 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά την «υποκίνηση μίσους και εχθρότητας ή την προσβολή της κοινής γνώμης».

Η σχετική νομοθεσία προβλέπει ποινή φυλάκισης από έξι μήνες έως ένα έτος, ενώ για αλλοδαπούς μπορεί να συνοδεύεται από απέλαση, εφόσον κριθεί ότι η πράξη ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τη δημόσια τάξη.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης