Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Άγριο ξύλο σε εστιατόριο fast food στην Αριζόνα, πελάτες τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν, δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε εστιατόριο fast food στην Αριζόνα, πελάτες τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν, δείτε βίντεο
Υπάλληλοι του καταστήματος προσπαθούν να τους χωρίσουν και να ηρεμίσουν τα πνεύματα, αλλά μάταια
Σκηνές βίας εκτυλίχθηκαν σε ένα εστιατόριο fast food στην Αριζόνα, όταν πολλά άτομα συγκεντρώθηκαν στο κατάστημα για να προστατευθούν από τη βροχή.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αρχικά κάποια άτομα φέρεται να έχουν μια έντονη λεκτική διαμάχη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άνδρας δέχεται γροθιά και σωριάζεται. Υπάλληλοι του καταστήματος προσπαθούν να τους χωρίσουν και να ηρεμίσουν τα πνεύματα, αλλά μάταια.
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρα τα αίτια του καυγά και αν κάποιος τραυματίστηκε ή συνελήφθη.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media αρχικά κάποια άτομα φέρεται να έχουν μια έντονη λεκτική διαμάχη. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας άνδρας δέχεται γροθιά και σωριάζεται. Υπάλληλοι του καταστήματος προσπαθούν να τους χωρίσουν και να ηρεμίσουν τα πνεύματα, αλλά μάταια.
Παράλληλα, πελάτες του εστιατορίου που τρώγανε χωρίς να ενοχλήσουν κανέναν τρέχουν πανικόβλητοι για να σωθούν. Όσοι βγήκαν έξω βιντεοσκοπούν το βίαιο περιστατικό από απόσταση. Η συμπλοκή συνεχίζεται μπροστά από το ταμείο και τη κουζίνα του εστιατορίου. Μετά από λίγα λεπτά οι εμπλεκόμενοι αποχώρησαν. Λίγοι πελάτες που παρέμειναν στο μαγαζί συνέχισαν το φαγητό τους.
Huge Brawl broke out while Camped out inside a In N Out during Monsoon Storm in Arizona 😳 pic.twitter.com/0QyA7IYtaG— DownInnaDesert (@downinnadesert) July 14, 2026
Μέχρι στιγμής δεν είναι ξεκάθαρα τα αίτια του καυγά και αν κάποιος τραυματίστηκε ή συνελήφθη.
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