Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Πληροφορίες από ιρανικά μέσα για νέο αμερικανικό χτύπημα στη νήσο Κεσμ
Πληροφορίες από ιρανικά μέσα για νέο αμερικανικό χτύπημα στη νήσο Κεσμ
Το περιστατικό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει επεκταθεί σε στρατηγικά νησιά και παράκτιες περιοχές του νότιου Ιράν
Νέο πλήγμα κοντά στο νησί Κεσμ (Qeshm) του Ιράν σημειώθηκε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο μεταδίδει ότι αμερικανικό βλήμα έπληξε περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο νησί της χώρας στον Περσικό Κόλπο.
Το περιστατικό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει επεκταθεί σε στρατηγικά νησιά και παράκτιες περιοχές του νότιου Ιράν.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει τις τελευταίες ημέρες τα νησιά Κεσμ (Qeshm), Κις (Kish) και Αμπού Μούσα (Abu Musa), ενώ στο στόχαστρο έχουν βρεθεί και λιμενικές πόλεις στις νότιες ακτές της χώρας, μεταξύ των οποίων και το στρατηγικής σημασίας Μπαντάρ Αμπάς (Bandar Abbas).
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των ζημιών από το τελευταίο πλήγμα κοντά στο Κεσμ, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.
Το περιστατικό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει επεκταθεί σε στρατηγικά νησιά και παράκτιες περιοχές του νότιου Ιράν.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει τις τελευταίες ημέρες τα νησιά Κεσμ (Qeshm), Κις (Kish) και Αμπού Μούσα (Abu Musa), ενώ στο στόχαστρο έχουν βρεθεί και λιμενικές πόλεις στις νότιες ακτές της χώρας, μεταξύ των οποίων και το στρατηγικής σημασίας Μπαντάρ Αμπάς (Bandar Abbas).
Iran's Fars News Agency reported US missile strikes near Qeshm Island— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) July 16, 2026
According to a statement issued by the Hormozgan Governorate, several locations in the vicinity of Qeshm Island were struck by US missiles.#Iran #WarOnIran #UnitedStates #AlMayadeen pic.twitter.com/VJtEjsL00c
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των ζημιών από το τελευταίο πλήγμα κοντά στο Κεσμ, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα