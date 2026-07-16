Πληροφορίες από ιρανικά μέσα για νέο αμερικανικό χτύπημα στη νήσο Κεσμ
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Πληροφορίες από ιρανικά μέσα για νέο αμερικανικό χτύπημα στη νήσο Κεσμ

Το περιστατικό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει επεκταθεί σε στρατηγικά νησιά και παράκτιες περιοχές του νότιου Ιράν

Πληροφορίες από ιρανικά μέσα για νέο αμερικανικό χτύπημα στη νήσο Κεσμ
Νέο πλήγμα κοντά στο νησί Κεσμ (Qeshm) του Ιράν σημειώθηκε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο μεταδίδει ότι αμερικανικό βλήμα έπληξε περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο νησί της χώρας στον Περσικό Κόλπο.

Το περιστατικό εντάσσεται στη συνεχιζόμενη στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά ιρανικών στόχων, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει επεκταθεί σε στρατηγικά νησιά και παράκτιες περιοχές του νότιου Ιράν.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει τις τελευταίες ημέρες τα νησιά Κεσμ (Qeshm), Κις (Kish) και Αμπού Μούσα (Abu Musa), ενώ στο στόχαστρο έχουν βρεθεί και λιμενικές πόλεις στις νότιες ακτές της χώρας, μεταξύ των οποίων και το στρατηγικής σημασίας Μπαντάρ Αμπάς (Bandar Abbas).


Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των ζημιών από το τελευταίο πλήγμα κοντά στο Κεσμ, ενώ αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες καθώς εξελίσσεται η κατάσταση.

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